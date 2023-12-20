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بدء التصويت في الانتخابات العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 10:18 صباحا
بدء التصويت في الانتخابات العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
رجل يستلقى تحت لافتة انتخابية لموييس كاتومبي أحد مرشحي المعارضة في كينشاسا، 13 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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شهد صباح الأربعاء افتتاح أول مراكز الاقتراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس التشريعية.

وأفاد مراسلو وكالة «فرانس برس» أن مراكز التصويت في شرق البلاد فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة صباحاً (04:00 ت غ) على أن تليها بعد ساعة من ذلك مراكز التصويت الواقعة في غرب البلاد، استعدادا لانتخابات تنطوي على مخاطر عالية.

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ويسعى الرئيس المنتهية ولايته فيليكس تشيسيكيدي الفوز بولاية جديدة في مواجهة معارضة متشرذمة.

وفي مكتب اقتراع في كيسانغاني في شرق البلاد أدلى أول منتخب بصوته في الساعة 6:09، وفقاً لمراسل «فرانس برس».

وفي ظل المناخ السياسي والأمني المتوتر في البلاد، جرى دعوة نحو 44 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس التشريعية على المستويين الوطني والإقليمي والمجالس المحلية.

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