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الأمم المتحدة توافق على تقديم دعم لوجستي للانتخابات في الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 01:45 مساء
الأمم المتحدة توافق على تقديم دعم لوجستي للانتخابات في الكونغو الديمقراطية
رجل يستلقى تحت لافتة انتخابية لموييس كاتومبي أحد مرشحي المعارضة في كينشاسا، 13 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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تجرى الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأربعاء الأسبوع المقبل، لاختيار الرئيس والمشرعين على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، في ظل تنافس 22 شخصا على منصب الرئاسة، من بينهم الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي الذي يسعى لولاية ثانية.

واطلعت وكالة «فرانس برس» على رسالة جاء فيها أن مجلس الأمن الدولي قد وافق على تقديم بعثته لحفظ السلام في الكونغو دعما لوجستيا في الانتخابات.

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وطلبت إحدى أفقر دول العالم، على الرغم من ثروتها المعدنية الهائلة، من بعثة الأمم المتحدة هناك، والمعروفة باسم «مونوسكو»، المساعدة في نقل المواد اللازمة للانتخابات العامة الأسبوع المقبل، حتى وإن كانت تضغط من أجل مغادرة تلك البعثة.

ولا تزال بعثة الأمم المتحدة في الدولة، التي كان اسمها سابقا «زائير»، موجودة في ثلاث مقاطعات شرقية تمزقها الصراعات. لكن من المقرر أن تنسحب بموجب طلب من الحكومة، وسيسمح تفويضها بتقديم الدعم اللوجستي للانتخابات.

دعم لوجستي محدود
وجاء في رسالة رئيس مجلس الأمن أنه «نظرا للحاجة الملحة لبدء الاستعداد للمساعدة التي طلبتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، يعتزم أعضاء مجلس الأمن إبلاغ الأمين العام بأن بعثة مونوسكو مخولة بتقديم دعم لوجستي محدود للعملية الانتخابية لعام 2023 في أي مقاطعة مطلوبة من قِبل السلطات الكونغولية».

غير أن المساعدة ستكون في حدود الموارد الحالية للبعثة، ودون التأثير على قدرتها على تنفيذ أنشطة كُلفت بها سابقا.

وتنتشر جماعات مسلحة في معظم أنحاء شرق الكونغو، وهي تركة حروب إقليمية اندلعت خلال التسعينات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد استولت إحدى تلك الجماعات، وهي حركة «إم 23»، على مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة منذ أن أطلقت هجومها أواخر العام 2021.

وطالبت الحكومة في كينشاسا بمغادرة قوة الأمم المتحدة بعد وجودها فيها 20 عاما تقريبا، معتبرة أنها لم تكن فعالة في وضع حد للاقتتال.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن، الأسبوع المقبل، على خطة للانسحاب وضعتها كينشاسا وبعثة الأمم المتحدة.

وتمثل الانتخابات تحديا كبيرا في بلد شاسع، إذ تبلغ مساحته 2.3 مليون كلم مربع، بينما يفتقر جزء كبير منه للبنية التحتية.

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