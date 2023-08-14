رئيس الوزراء المعيّن من قادة الانقلاب: النيجر قادرة على تجاوز عقوبات إكواس

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء النيجري الجديد علي محمد الأمين زين، في مقابلة الإثنين، إن بلاده ستنجح في تجاوز العقوبات المفروضة من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) ردا على انقلاب الشهر الماضي.

وقال زين الذي عيّنه قادة الانقلاب في النيجر لشبكة «دويشته فيله»، «نعتقد أنه حتى ولو كان التحدي المفروض علينا غير منصف، يجب أن يكون بإمكاننا تجاوزه. وسنتجاوزه»، بحسب وكالة «فرانس برس».

من هو علي محمد الأمين زين؟

وعلي محمد الأمين زين (58 عاما) هو خبير اقتصادي نيجري. التحق عام 1991 بوزارة المالية بعدما أنهى دراسته بالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة نيامي ثم بفرنسا بمعهد الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية بمرسيليا وجامعة باريس الأولى.

كان علي علي محمد الأمين زين من بين المقربين من الرئيس السابق الراحل ممادو تانجا الذي حكم البلاد من عام 1999 إلى عام 2010، وعين في 2001 مديرا لديوانه ثم في 2002 كوزير للمالية في وقت كان النيجر يمر بأزمة اقتصادية خانقة. وبقي زين في هذا المنصب حتى الإطاحة بتانجا في 2010 إثر انقلاب عسكري.