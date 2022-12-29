أزمة دبلوماسية بين بلغاريا وروسيا بسبب تحقيق استقصائي عن «جرائم موسكو»

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت بلغاريا، الخميس، السفيرة الروسية، طلبًا للحصول على توضيحات، بعدما أدرجت موسكو المدير التنفيذي لموقع «بيلينجكات Bellingcat» الاستقصائي كريستو جروزيف على قائمة المطلوبين.

جاءت الأزمة على وقع نشر الموقع سلسلة تحقيقات بشأن ما يقول إنه تورط روسي في عدة جرائم خطيرة تشمل محاولات تسميم معارضين. وأفادت قاعدة بيانات تابعة للداخلية الروسية بأن جروزيف، الذي يقيم في الخارج، «مطلوب لانتهاكه بنداً في القانون الجزائي الروسي».

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وفي تصريحاتها للصحفيين بعدما التقت وزير الخارجية البلغاري، قالت السفيرة الروسية إليونورا ميتروفانوفا إن لا معلومات لديها بشأن الاتهامات الموجهة إلى جروزيف، وأن «موقع وزارة الداخلية الروسية لا يفصّل قط التهم المحددة الموجهة للأشخاص المطلوبين»، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».