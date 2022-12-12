  • Alwasat News
Atwasat

في بلغاريا.. روس يساعدون لاجئين أوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 02:30 مساء
في بلغاريا.. روس يساعدون لاجئين أوكرانيين
لاجئون اوكرانيون في باحة المخيم الذي يديره مستثمر روسي ولجأوا اليه قرب مدينة بورغاس البلغارية، 24 نوفمبر 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

قرر بعض الروس الذين يعيشون في بلغاريا مساعدة الأوكرانيين مدفوعين بالشعور بـ«الذنب» بسبب الهجوم الذي تشنه بلادهم، هؤلاء يروون حالتهم النفسية وتعبئتهم من أجل تعويض تقصير الدولة في مقابل تدفق اللاجئين.

يعيش أحدهم في هذا البلد الواقع في أوروبا الشرقية منذ 15 عامًا ويدير مركزًا لقضاء العطلات للأطفال تم تحويله منذ بداية الحرب إلى مكان لاستقبال الذين فرّوا من القصف، عندما فرت الأوكرانية إلينا بوندارينسكا من مدينة زابوريجيا في أبريل، لم تتخيل أبدًا أن ينقذها روسي عند وصولها إلى بورغاس الواقعة على ساحل البحر الأسود.

تقول موظفة البنك السابقة (36 عامًا) التي وصلت مع طفليها ووالدتها، لوكالة «فرانس برس»، «في البداية، كانت صدمة»، وتضيف «وبعد ذلك كان الأمر عكس ذلك تمامًا، يسعدني أن أرى أن ليس كل الروس عدوانيين».

يستضيف الشخص الذي يساعدها، والذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية فيما يرفض الحديث في السياسة، حوالى 160 أوكرانيًا اضطر بعضهم إلى مغادرة الفنادق القريبة في بداية الموسم السياحي، ويشرح الأربعيني المفعم بالحيوية «لم أُخفِ قط حقيقة أنني روسي لأنهم رأوا على الفور أن لدي نوايا حسنة، الجنسية لا تهم كثيرًا عندما نريد مساعدة الناس».

الكثير من اللاجئين غادروا بلغاريا
يتلقى مساعدة يومية من الدولة بقيمة 7,5 يورو للفرد، وهو مبلغ متواضع مقارنة بما تكلفه الرعاية التي يقوم بها، لكن كيف يمكن أن يطردهم مع اقتراب فصل الشتاء؟ يتساءل متنهدًا، معربًا عن أسفه لعدم وجود دورات لغة أو دعم للتوظيف.

في هذا البلد السابق في الكتلة الشيوعية ذي العلاقات التاريخية القوية مع موسكو، لم تكن الحكومة مرحبة كثيرًا، مما تسبب في مغادرة الكثير من اللاجئين الذين تم صدهم من خلال تصريحات معادية في بعض الأحيان.

من بين حوالى 932 ألف وافد تم تسجيلهم، لا يزال هناك 51 ألف شخص فقطـ، وفقًا للإحصاءات الرسمية، في بلدة فارنا الساحلية المجاورة، تكافح روسية أخرى لدعم الأوكرانيين. قطعت هذه المترجمة البالغة من العمر 47 عامًا مئات الكيلومترات لاصطحابهم من الحدود مع رومانيا، ووضعت خبرتها المهنية في خدمتهم، كما وزعت الملابس ولاتزال تستضيف عدة عائلات.

ولدت في روسيا
ولكن على عكس مواطنها، تتهرب عندما تسأل عن أصولها، وتقول شرط عدم الكشف عن هويتها خوفًا من الانتقام من والدتها التي لا تزال في البلاد «لقد وجدت صيغة: (ولدت في روسيا). هذا أقل إيلاماً بالنسبة لي أن أقوله بهذه الطريقة». وتضيف «هذا الشعور، لا يمكنني وصفه: الشعور بالخزي بسبب وطنك».

ومن بين 17500 شخص، غالبًا ما يقدم العديد من الروس المساعدة في الظل، إلا أن فيكتور باكوريفيتش لا يخشى التعبير عن الأمر بصوت عالٍ. هذا الأخير كان قد انتقل إلى فارنا قبل 14 عامًا، حيث أسس سلسلة البقالة الروسية بيريزكا.

منذ الأيام الأولى للغزو، اتخذ موقفًا علنيًا ضد الصراع، ودفعه «الشعور الهائل بالخزي» إلى توظيف حوالى 50 لاجئًا أوكرانيًا في متاجره في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى العشرات الذين كانوا يعملون لديه. لم يتوقف عند هذا الحد وقدم الطعام والوجبات الساخنة لحوالى 100 شخص كل يوم.

ويقول هذا الأب الذي يرغب في أن يكون مثالاً يحتذى لأولاده «أنا لا أؤمن بالشعور بالذنب الجماعي ولكن أعتقد أنه يجب علي تحمل مسؤولية معينة تجاه أولئك الذين عانوا من الحرب».

العمل لصالح علامة تجارية روسية؟.. هذه ليست مشكلة بالنسبة لأوكسانا شوردوفا البالغة من العمر 48 عامًا، التي تنتظر الحصول على راتبها في نهاية كل شهر، يفهم أقاربها الذين بقوا في أوكرانيا الأمر، وتقول غير مبالية بالنصب التذكاري المطل على المدينة والذي يحتفل بالصداقة البلغارية-السوفياتية، «هم يعرفون أن مديري يدعم، بالأقوال وخصوصًا بالأفعال، اللاجئين. إنهم لا يعممون» بشأن الروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك

نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار

أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال...
في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج

في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج
شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا

شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال

بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي

الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر

المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»
20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا

بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا
الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سماع دوي انفجار قوي وإطلاق نار قرب فندق في كابل
سماع دوي انفجار قوي وإطلاق نار قرب فندق في كابل
أثينا تجمد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي
أثينا تجمد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي
ألمانيا: الإعدامات في إيران محاولة سافرة لترهيب المحتجين
ألمانيا: الإعدامات في إيران محاولة سافرة لترهيب المحتجين
الثلوج تلغي رحلات جوية في مطارات لندن
الثلوج تلغي رحلات جوية في مطارات لندن
فون دير لايين: شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي خطرة جدا
فون دير لايين: شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي خطرة جدا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل...
البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»
البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»...
المزيد
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين في انفجار استهدف فندقا في كابل
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين في انفجار استهدف فندقا في ......
الاتحاد الأوروبي يستهدف الحرس الثوري بحزمة من العقوبات
الاتحاد الأوروبي يستهدف الحرس الثوري بحزمة من العقوبات...
في بلغاريا.. روس يساعدون لاجئين أوكرانيين
في بلغاريا.. روس يساعدون لاجئين أوكرانيين...
فون دير لايين: شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي خطرة جدا
فون دير لايين: شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي خطرة جدا...
الثلوج تلغي رحلات جوية في مطارات لندن
الثلوج تلغي رحلات جوية في مطارات لندن...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط