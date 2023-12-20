كأس آسيا: عمر السومة خارج قائمة سورية الأولية

القاهرة - بوابة الوسط

خلت القائمة الأولية لمنتخب سورية التي ستخوض نهائيات كأس آسيا في كرة القدم من نجم الهجوم المخضرم عمر السومة، بحسب ما أعلن الاتحاد السوري للعبة اليوم الأربعاء في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وإلى جانب السومة (34 عامًا)، لاعب العربي القطري، شهدت قائمة المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر غياب مهاجم الشرطة العراقي محمود مواس عن البطولة التي تستضيفها قطر بدءًا من 12 يناير المقبل. وضمت القائمة 33 لاعبًا سيجري اختيار 26 منهم للقائمة النهائية، وفق وكالة فرانس برس.

القائمة الأولية لمنتخب سوريا استعدادًا لكأس آسيا 2023

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، مكسيم صراف.

خط الدفاع: أيهم أوسو، عمر ميداني، ثائر كروما، سعد أحمد، عبد الله الشامي، مؤيد الخولي، خالد كردغلي، مؤيد العجان، عمرو جنيات، عبد الرحمن ويس.

خط الوسط: محمد العنز، كامل حميشة، محمد عثمان، إيزاكيل العم، خليل إلياس، ألمار إبراهامن مالك جنعير، محمد المرمور، محمد الحلاق، فهد اليوسف، عمار رمضان، محمود الأسود، إبراهيم هيسار.

خط الهجوم: عمر خريبين، بابلو الصباغ، علاء الدالي، ياسين سامية، مارديك مرديكيان وأنطونيو يعقوب.





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