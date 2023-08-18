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الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق على تحديات الدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 03:07 مساء
الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق على تحديات الدوري السعودي
لاعبو باريس سان جيرمان الفرنسي يودعون البرازيلي نيمار لاعب الهلال الجديد (المركز الإعلامي لنادي باريس سان جيرمان)
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يصل النجم البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا، اللاعب الجديد بصفوف فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، إلى الرياض، اليوم الجمعة، استعدادا لتقديمه أمام جماهير النادي على ملعب الملك فهد الدولي قبيل انطلاق مباراة الفريق أمام الفيحاء غدا السبت، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

تحديد أسعار تذاكر حفل تقديم نيمار
وأعلن نادي الهلال السعودي لجماهيره أنه جرى فتح باب شراء تذاكر المباراة والحفل الرسمي لتقديم نيمار، حيث ينطلق الحفل في السابعة والربع مساء بتوقيت السعودية. وحددت إدارة الهلال سعر التذكرة الواحدة بـ65 ريالا للدراجة العادية.

يرافق نيمار في رحلته إلى الرياض، عددٌ من أفراد أسرته بعد أن وقع للهلال، الثلاثاء الماضي، لمدة موسمين، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب جريدة «الرياضية» السعودية الصادرة اليوم.

الجماهير تترقب ظهور نيمار
وتترقَّب جماهير الهلال الظهور الأوَّل للنجم البرازيلي أمام الرائد في المرحلة الثالثة من الدوري، في المباراة المقررة يوم 24 أغسطس الجاري، إذ بات في حكم المؤكَّد خروجه من حسابات البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الفريق، في لقاء الفيحاء.

نيمار يشيد برونالدو
وعبر نيمار عن سعادته باللعب لنادي الهلال السعودي، وقال إنه يعشق خوض التحديات، وبالتأكيد فإن انتقاله للدوري السعودي تحد جديد سيحفزه على تقديم الأفضل.

وقال في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لنادي الهلال عبر حساب النادي على منصة «إكس»، إن النجم البرتغالي هو من شجعه على الانتقال إلى صفوف الهلال وهو صاحب الفضل في قدوم لاعبين عديدين إلى الدوري السعودي.

وأضاف أن هناك من وصف رونالدو بالمجنون لموافقته على الانتقال إلى النصر السعودي، لكن بعد ذلك أصبح الدوري السعودي أقوى بكثير عقب انتقال عديد النجوم العالميين إليه.

نيمار يعشق التحديات
وأكد نيمار أن الدوري السعودي ليس سهلا كما يعتقد البعض، لافتا إلى أن التعاقد مع هذه الأسماء سيرفع من مستوى المنافسة بكل تأكيد، وقال: «مواجهة لاعبين مثل رونالدو وبنزيما وغيرهم، يجعل الأمور صعبة، ولكنني أحب مثل هذه التحديات التي سترفع من إثارة الدوري السعودي».

وأضاف: «جئت إلى هنا للمساهمة في تطوير المنافسة ورفع مستوى الدوري السعودي، وهدفي هو تحقيق الألقاب مع الفريق وتعزيز أحلام الجماهير».

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واعترف النجم البرازيلي بأن هذه الخطوة ليست سهلة بكل تأكيد، موضحا أنها ترفع مستوى طموحه وتعزز ثقته في نفسه بكل تأكيد، لأن الهلال ناد كبير وله تاريخ مميز.
البرازيل ستتابع الدوري السعودي

وأوضح: «أعتقد أن الدوري السعودي أصبح محل اهتمام الجماهير البرازيلية بسبب هذه التعاقدات القوية، كذلك سيكون للهلال جماهير كبيرة في البرازيل بعد التعاقد معي».

واختتم نيمار حديثه عن الحياة في السعودية: «لم اسأل كثيرا عن الحياة في السعودية، لكن الأمر اقتصر على بعض المكالمات مع أليكس تيليس وميشيل ديلغادو ومالكوم، لكنني متحمس لكتابة فصل جديد في مسيرتي».

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