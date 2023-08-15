الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم الثلاثاء، تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، فيديو يظهر فيه نيمار بقميص الهلال الأزرق قائلاً بالإنجليزية «أنا هنا في السعودية... أنا هلالي»، بحسب «فرانس برس».

«ليكيب» تكشف تفاصيل عرض الهلال لشراء عقد نيمار

وتوصل نادي الهلال إلى اتفاق نهائي مع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الانضمام إلى صفوفه اعتبارًا من الموسم الكروي الجديد.

وكشفت جريدة «ليكيب» الفرنسية الأحد الماضي جانبًا من تفاصيل الاتفاق بين الهلال السعودي ونيمار، وقالت إن النجم البرازيلي سيرتدي قميص النادي السعودي مقابل حصوله على مبلغ كبير يصل إلى 160 مليون يورو، فيما لا يزال ناديا الهلال وباريس سان جيرمان يواصلان التفاوض حول بقية تفاصيل الصفقة.

وأضافت «ليكيب» أن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا أوليًا لشراء السنوات المتبقية من عقد نيمار مع باريس سان جيرمان.

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وأشارت الجريدة الفرنسية إلى أن المفاوضات تواصلت بين الطرفين صباح اليوم، ليصبح رحيل نيمار أمرًا مؤكدًا الآن، بعد ست سنوات من وصوله إلى حديقة الأمراء، بعد أن جرى الاتفاق بين النادي السعودي ووالد نيمار على الشروط الشخصية وقيمة الصفقة.

وسيحصل نيمار في الموسم الواحد على ثمانين مليون يورو، بالإضافة إلى نسبة 80% من حقوق الصور.

نيمار خلال توقيع عقد انتقاله إلى الهلال السعودي الأزرق. (الصفحة الرسيمة لنادي الهلال السعودي على الفيسبوك)

نيمار خلال توقيع عقد انتقاله إلى الهلال السعودي الأزرق. (الصفحة الرسيمة لنادي الهلال السعودي على الفيسبوك)

نيمار خلال توقيع عقد انتقاله إلى الهلال السعودي الأزرق. (الصفحة الرسيمة لنادي الهلال السعودي على الفيسبوك)