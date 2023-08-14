نيمار ينهي 6 أعوام مع الحياة في «حديقة الأمراء» وضجيج الصفقة التاريخية وسط ترقب سعودي

القاهرة - بوابة الوسط

اقتربت مسيرة النجم البرازيلي نيمار مع نادي باريس سان جيرمان من الانتهاء، بعد أن بات قريبًا من الانضمام للهلال السعودي.

وحل نيمار بباريس «حديقة الأمراء» في 2017 في إطار صفقة تاريخية آنذاك بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وهو ما ذكرته جريدة «ليكيب» الفرنسية المتخصصة في الشأن الرياضي، الأحد، حسب «فرانس برس».

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وفي حال تم الاتفاق بين السعوديين ووكلاء نيمار، فقد تبدأ على الفور المفاوضات مع باريس سان جيرمان الذي قد يودع نجمًا آخر من نجومه بعد رحيل ميسي عن صفوفه إلى الولايات المتحدة.

يتجه باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، إلى خسارة نجم جديد آخر هذا الصيف بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس، حسب مصدر مقرب من المفاوضات قال إن البرازيلي نيمار سيرحل على الأرجح، متحدثًا عن عرض من السعودية.

وقال المصدر إن البرازيلي الذي قدم إلى سان جرمان العام 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، لم يعد جزءًا من خطط المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي والنادي.