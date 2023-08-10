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الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 01:00 مساء
الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار
نيمار جونيور (أرشيفية: إكس)
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لا يزال نادي الهلال السعودي يواصل مساعيه لضم نجم عالمي من الطراز الأول، وذلك على الرغم من فشل مساعيه الحثيثة التي بذلها من قبل للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومن بعده النجم الفرنسي كيليان مبابي، ليحول نظره الآن تجاه البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

«الزعيم» يجهز عرضا صخما
جريدة «ريليفو» الإسبانية أكدت أن الهلال السعودي يستعد لتقديم عرض ضخم للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت الجريدة إن «الزعيم» يجهز مبلغا كبيرا يصل إلى مئتي مليون يورو، لحسم صفقة نيمار التي ستكون الأكبر والأقوى في الدوري السعودي الذي انتقل إليه عدد من النجوم البارزين خلال الصيف الحالي.

وأشارت «ريليفو» إلى أن المبلغ الذي سيدفعه الهلال السعودي، يعد جزءا من الأموال التي حاول النادي استخدامها للتعاقد مع النجم كيليان مبابي منذ عدة أسابيع.

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وأضافت أن الهلال سيدفع مئتي مليون يورو كمبلغ إجمالي سيجرى تقسيمه بين باريس سان جيرمان، إضافة إلى راتب نيمار أثناء لعبه في الدوري السعودي.

وأوضحت الجريدة الإسبانية أن الهلال لم يبدأ بعد في المفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان، إذ يخطط النادي السعودي إلى بدء المحادثات مع نيمار أولا والتأكد من موافقته على الانتقال إلى الفريق، قبل أن ينتقل للتفاوض مع النادي الباريسي لحسم الصفقة بشكل رسمي.

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