تشافي يرفض عودة نيمار لعدم تشويه غرفة ملابس برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وسائل إعلام إسبانية أنه جرى عرض النجم البرازيلي نيمار جونيور على برشلونة، لاستعادة خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية. وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو» إن باريس سان جيرمان يرغب في التخلص من الدولي البرازيلي، مبينة أنه جرى من خلال وسطاء الحديث إلى النادي الكتالوني بشأن تعاقده مع نيمار بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت: «المدرب تشافي هرنانديز لا يشكك في جودة لاعب النادي السابق، ولكنه لا يرغب في تشويه الأجواء المألوفة داخل غرفة ملابس الفريق»، حسب وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).

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وأكدت أنه في كل صيف يرتبط اسم النجم البرازيلي (31 عاماً) بالعودة إلى «كامب نو»، مشيرة إلى أنه يرتبط بعقد مع النادي الباريسي حتى 2025، ومشددة على أن إدارة سان جيرمان لا تمانع رحيله عن الفريق.

وقد اختتم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم جولته الآسيوية بتحقيق فوز وحيد على منافسه الكوري الجنوبي المتواضع جيونبونك 3-0 بفضل تألق مهاجمه البرازيلي نيمار، الذي عاد للفريق الفرنسي بعد غياب تجاوز خمسة أشهر.

نيمار يسجل هدفين ويصنع الثالث

أحرز نيمار هدفين، وصنع الثالث لزميله الإسباني ماركو أسينسيو، الذي سجل أول أهدافه بقميص باريس سان جيرمان بعد سبعة مواسم مع ريال مدريد، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وقد حققت تشكيلة المدرب لويس إنريكي هذا الفوز عقب يومين فقط من الخسارة أمام إنتر ميلان الإيطالي في اليابان، على الرغم من أن نيمار تألق أيضا، ليمنح انطباعا جيدا عن الفريق الذي سيعود، الجمعة، إلى فرنسا، تمهيدا لخوض أولى جولات الدوري الفرنسي لكرة القدم في 12 من الشهر الجاري ضد فريق لوريان.