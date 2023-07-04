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نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 05:44 مساء
نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار
نيمار دا سيلفا. (فرانس برس)
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فرض المجلس البلدي في مانغاراتيبا البرازيلية أربع غرامات على مخالفات بيئية متعلقة ببناء بحيرة صناعية في قصر نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم وباريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا، حسب ما أشارت أمانة المجلس، ليتعرض النجم البرازيلي لغرامة 16 مليون ريال (3.3 مليون دولار)، لبنائه بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من دون ترخيص بيئي، وذلك وفق ما أفادت السلطات المحلية، الإثنين.

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وأوضح بيان المجلس: «العقوبات تصل إلى أكثر من 16 مليون ريال»، وهو مبلغ حدده مكتب المدعي العام في مانغاراتيبا، المنطقة السياحية التي تقع على بُعد 130 كيلو متراً من ريو، حيث يوجد قصر نجم سان جيرمان. ومن بين عشرات المخالفات التي تم رصدها، أشارت السلطات إلى القيام بأعمال خاضعة للرقابة البيئية من دون إذن، وتحويل مياه النهر من دون تصريح، بالإضافة إلى إزالة الأراضي واقتلاع النبات من دون إذن، حسب وكالة «فرانس برس».

20 يوماً أمام نيمار لاستئناف حول العقوبة
أمام نيمار 20 يوماً لاستئناف العقوبة التي تم تحديد مبلغها في بادئ الأمر بخمسة ملايين ريال، أي قرابة مليون دولار. وفي 22 يونيو، وبعد شكاوى مستندة إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشفت السلطات المحلية مخالفات بيئية مختلفة، بما في ذلك تحويل مجرى مائي، والاستجرار غير المصرح به للمياه من نهر، واستجرار المياه لتزويد بحيرة اصطناعية.

أعمال حفر غير مصرح بها ضمن سلسلة الاتهامات
لاحظت السلطات أيضا أعمال حفريات غير مصرح بها، فضلاً عن استخدام رمال الشاطئ من دون تصريح، فطوقت الموقع، وأمرت بوقف جميع الأنشطة، لكن وسائل إعلام برازيلية ذكرت أن نيمار أقام حفلاً هناك، وسبح في البحيرة.
ويتعافى نيمار (31 عاماً) حالياً من جراحة في الكاحل الأيمن، خضع لها في الدوحة في مارس، علماً بأنه ابتعد عن الملاعب منذ فبراير، وتحوم الشكوك حول مستقبله في صفوف سان جيرمان.

عقار على 10 آلاف متر مربع يضم مهبط مروحيات  
وبعد اتصال من «فرانس برس»، لم يصدر أي رد عن المكتب الإعلامي الخاص بالمهاجم البرازيلي. واشترى نيمار العقار في العام 2016، الذي، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، يقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع من الأراضي، ويضم مهبطاً للمروحيات ومنتجعاً صحياً وساونا وغرفة تدليك وصالة ألعاب رياضية ومناطق لتناول الطعام.

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