الموز يساعد في تحسين النوم

القاهرة - بوابة الوسط

تشكل مشكلة الأرق معضلة لدى كثير من الأشخاص، وقد يلجأ البعض إلى تعاطى المهدئات أو المنومات، لحل هذه المشكلة.

ويوضح الدكتور سيرغي أغابكين أن هذه المشكلة لا تتوقف عن كونها حالة مزعجة، ولكن أثرها يمتد لحد الإضرار بالصحة، حيث يتعرض الشخص الذى لا يحصل على قدر كاف من النوم أو لا يصل إلى درجة النوم العميق إلى خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب بـ69%، حسب وكالة الأنباء الروسية «آر تي».

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كما يزداد خطر الإصابة بالخرف 30%. بالإضافة إلى ذلك، يسلب الأرق في المتوسط 10 سنوات من عمر الإنسان.

ويؤكد «أغابكين» أن بعض الحلول غير الدوائية قد أثبتت فعاليتها في مكافحة الأرق. ومن بين هذه الوسائل تمارين التنفس، والنظافة، وتجنب استخدام الأجهزة الذكية قبل ساعة من الذهاب إلى السرير.

بقع الموز الداكنة هي «هرمون النوم الليلي»

ويضيف: «بعض الأطعمة كذلك قد تكون مفيدة جدا. وبالنسبة للطعام، فيجب أن تكون وجبة العشاء الدسمة قبل موعد النوم بأربع ساعات، ويسمح قبل موعد النوم بساعتين بتناول وجبة خفيفة فقط».

وينصح «أغابكين» بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين في وجبة العشاء، مثل الأسماك غير الدهنية ولحم الديك الرومي والبيض، والغنية بـ«التربتوفان»، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى الميلاتونين (هرمون النوم الليلي).

ويمكن أيضا تناول الزبادي، حيث ثبت أن منتجات الألبان تساعد في تحسين النوم من خلال تأثيرها في ميكروبيوم الأمعاء. كما يمكن تناول الموز.

ويوضح «أغابكين»: «البقع الداكنة التي تظهر على الموز هي هرمون الميلاتونين الذي ينتجه الدماغ عندما يغفو الإنسان».