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سلور بأوراق الموز ورخويات المنغروف بالليمون.. أطباق بنكهة التراث في كوستاريكا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 10:39 صباحا
سلور بأوراق الموز ورخويات المنغروف بالليمون.. أطباق بنكهة التراث في كوستاريكا
صورة التقطت في 14 فبراير 2023 في سان خوسيه لتحضير طبق سمك في مطابخ مطعم سيكوا (أ ف ب)
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يعتمد مطعم «سيكوا» التقنيات الموروثة عن مطبخ السكان الأصليين لكوستاريكا، في عملية تحضير أطباقه التي تعد بوصفات غير مكتوبة ومكوّنات محلية.

قبل عشر سنوات، قرر الشيف بابلو بونيلا إعادة تحضير أطباق القدماء بشكل حديث، فتخلّى عن كل ما تعلّمه في كلية الطهو وعاد إلى التقنيات الأساسية للأطباق الخاصة بشعوب بلده الأصلية.

ويقول «إنّ الخطوة التي أقدمت عليها هي الانخراط بمجموعات السكان الأصليين (...) حتى لا تختفي ثقافة المأكولات الخاصة بهذه المجموعات ولكي يتناقلها الطهاة»، وفق «فرانس برس».

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في المطعم القائم في سان خوسيه، يجري تحضير أطباق لذيذة من مكونات متأتية من مختلف مناطق كوستاريكا وينتجها صغار المزارعين. ويحاول بونيلا إبراز هذه المكونات بأكثر طريقة تظهر قيمتها، وكما كان السكان الأصليون يعدّونها مدى قرون.

ويقول الطاهي (40 عاما) إنّ «نكهة الأطباق تظهرها وكأنها محضرة منزليا، مع نكهة الشواء على الحطب التي ينبغي أن تتمتع بها أساسا».

ويوضح بابلو بونيلا أنّه اضطر إلى تغيير طريقة تفكيره ونظرته تجاه الطهو، عندما قرر إبراز تنوع الأطعمة الذي تتميز به كوستاريكا.

ثقافات السكان الأصليين
لذلك، انكب لسنوات على التعرف إلى ثقافات السكان الأصليين في كوستاريكا، فأقام مع ثماني مجموعات أصلية هي بريبري وكابيكار ونيوبي وماليكو وبرونكا وتيريبه وهوتار وشوروتيغا.

وخلال إقامته معهم، راقب طريقة تحضيرهم الأطباق، وتعلّم منهم تقنيات عدة وساعدهم في حصاد منتوجاتهم وتناول أطباقا من تحضيرهم. واستفاد من كل هذه التجارب ليعيد إلى العاصمة ثقافة طهو لم تُوثّق كتابةً.

ويقول «لا يزال يتعيّن علينا تعلم الكثير من مجموعات السكان الأصليين» الذين «يتمتعون بمعلومات وخبرات عدة»، مضيفا: «إلا أن أسلوب حياتنا ويومياتنا يبعدونا بصورة كبيرة عنهم»، وفق «فرانس برس».

لا تحوي مطابخ «سيكوا» أي مكونات مخزنة، بل منتوجات طازجة يستقبلها الموظفون يوميا، وبينها أسماك من المحيط الهادئ، وكاكاو من ساحل البحر الكاريبي، وذرة من هضاب الحدود الشمالية وموز من الغابة الجنوبية.

أراضي كوستاريكا
ويشير بونيلا إلى أن «أراضي كوستاريكا مناسبة لزراعة مختلف أنواع المنتوجات، فينمو فيها أي نوع من المزروعات، كالكسافا والقرع والذرة وغير ذلك»، مضيفا «نحوّل بأمانة منتجات هذه المنطقة إلى وصفات تعلمناها» من السكان الأصليين.

وفيما كان أحد الموظفين يحضّر طبقا من الذرة والموز والبطاطا واليقطين والجزر، كان آخر يعد البوظة من الموز والكاكاو.

وعلى النار، يحضر سمكة سلور داخل أوراق الموز، ويجري إعداد طبق من رخويات المنغروف المتبلة بالليمون.

واسترعت طريقة الطهو التي يعتمدها بونيلا انتباه نقاد المأكولات العالميين، فيما استقطبت أطباقه التي يبدأ سعرها من عشرة دولارات زوارا كثرا. ويقول الطاهي «عملنا اليومي يتمثل في محاولة الحفاظ على ثقافة طهو، لكن في حال بتنا مشهورين فنكون قد اتخذنا المسار الصحيح».

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