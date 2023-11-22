يزرع ثلاث أشجار موز وسط طريق عام يتعهدها عامين قبل أن يكتشفه مجلس المدينة في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

ثلاث شجرات موز موجودة وسط أحد شوارع مدينة كورومي الواقعة في الجزء الشمالي من كيوشو باليابان، يبلغ ارتفاعها حوالي 3-4 أمتار بأوراق استوائية، وتثمر مجموعات من الفواكه الخضراء فوق الزهور ذات اللون الأرجواني المحمر علاوة على ثمر الموز.

فوجئ أهل البلدة بهذا المشهد الغريب، وقال العديد منهم إنهم لم يلاحظوا قبل ذلك الوقت وجودها، ولا مجلس المدينة لاحظها كذلك، بحسب موقع «اليابان الغربية».

ويعتقد أن الموز المزروع هو مجموعة متنوعة تسمى (Monkey Banana) وفقًا لحديقة حيوان مدينة فوكوكا والحديقة النباتية، فهو نبات استوائي ويزرع عادة في البيوت الزجاجية في اليابان، وتتصف الأشجار بحساسيتها للرياح وغالبًا ما تتعرض للأعاصير، لذلك قد يكون من النادر أن تنمو فضلا أن تؤتي ثمارها في مثل هذه البيئة.

أشجار الموز بديلا عن زيلكوفا

وفي لقاء مع الرجل الذي زرع الأشجار صرح إلى وسائل إعلام يابانية بأنه زرع الأشجار في أكتوبر من العام الماضي دون الحصول على إذن من مدينة كورومي، وسقاها لمدة عامين، وأضاف الرجل البالغ 50 عاما «سقطت شجرة زيلكوفا على جانب الطريق أثناء الإعصار، لذا أصبحت الطريق كلها قذرة ومليئة بالعشب، كان هناك الكثير من الزجاجات والعلب التي ألقيت بعيدا، لذلك اعتقدت أنه سيكون من الجيد تنظيفها».

وتابع «المنطقة أمام منزلي صارت قذرة، وباقي المنطقة نظيفة، لذلك غالباً ما يُطلب من أعمامي وخالاتي أن يأتوا ويقطعوا الأعشاب الضارة، مما يضطرهم للانحناء وهذا أمر صعب بالنسبة لهم، لذلك اعتقدت أنه إذا تمكنت من التخلص من هذه الحشائش وزراعة الموز، فلن تضطر السيدات المسنات إلى الانحناء».

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لكن الأشجار صارت في النهاية كبيرة جداً لدرجة أنها بدأت تؤثر على مجال رؤية سائقي السيارات، فأمر مجلس المدينة الرجل بإزالة أشجار الموز التي كان قد زرعها واعتنى بها بشكل غير قانوني، أو قضاء ما يصل إلى عام في السجن، أو دفع غرامة قدرها 500 ألف ين (3350 دولاراً).

يحاول أكل إحدى حبات الموز غير الناضجة

حظيت أشجار الموز تلك، باهتمام على المستوى الوطني لأسابيع، وفي يوم إزالتها، كانت أطقم الأخبار من القنوات الإخبارية الرئيسية في الموقع تصور عملية اقتلاعها، وأثناء تسجيل المحطات التلفزيونية للحدث التقت بالرجل الذي قال إنه سيشعر بالوحدة الشديدة بعد إزالتها، وصورته الكاميرات وهو يحاول أكل إحدى حبات الموز غير الناضجة التي جرى حصادها منها،. ورغم أنها كانت خضراء جداً وغير صالحة للأكل بعد، لكنه أكلها على أي حال.

وقالت محطة «FNN» اليابانية، إنه لحسن الحظ، وجدت أشجار الموز أماكن جديدة لتكمل فيها نموها، إذ انتهى الأمر باثنتين منها في حديقة رجل يبلغ 80 عاماً تعهد بالعناية بهما جيداً، فيما أعطى المزارع صديقاً له الشجرة الثالثة كهدية عيد ميلاد.