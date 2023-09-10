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9 فوائد لتناول التفاح يوميا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 10 سبتمبر 2023, 10:02 صباحا
9 فوائد لتناول التفاح يوميا
ثمرة تفاح. (الإنترنت)
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ينصح الأطباء بتناول ثمرة واحدة على الأقل من التفاح يوميا، لما يحتويه من عناصر غذائية متعددة، تمنح الجسم ما يحتاجه يوميا من البروتينات والفيتامينات المهمة.

التفاح هو واحد من أكثر الفواكه المتاحة بسهولة والمغذية بشكل كبير. يمكنك تناول قضمة منه أو تقطيعه إلى قطع، وتناوله مع الفواكه الأخرى كسلطة أو عمل حلوى باستخدام التفاح.

لهذا، وضع موقع «هيلث شوتس» (Health Shots) قائمة بفوائد تناول التفاح يوميا وفق خبراء الصحة، ومنها:

عصير التفاح والجزر
فطيرة التفاح بالموز والقشدة

تعزيز عملية الهضم وصحة القلب
التفاح مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز عملية الهضم الصحي، وهذا بدوره يمنع الإمساك.

كما يساعد التفاح في تعزيز صحة القلب. وأحد مزايا التفاح، خصوصا التفاح الأحمر، هو تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

التفاح كذلك غني بالمغذيات مثل الكيرسيتين وفيتامين «سي» اللذين يساعدان في محاربة الجذور الحرة في الجسم. كما يساعدان في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ضبط الوزن وتعزيز صحة العظام
يساعد المحتوى العالي من الألياف في التفاح على الشعور بالشبع فترات طويلة، وبالتالي يساعدك في الامتناع عن تناول وجبات خفيفة غير صحية بين الحين والآخر، مما يقلل من فرص الإصابة بالسمنة.

إذا تحدثنا عن صحة العظام، فإن معظم ما نفكر فيه هو الحليب ومنتجات الألبان. ولكن يعتقد أن بعض المركبات الموجودة في التفاح، مثل البورون، تعمل على تقوية العظام أيضا.

ويرتبط تناول التفاح أيضا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك بفضل محتواه من الألياف ومضادات الأكسدة.

الحفاظ على صحة البشرة
يسهم فيتامين «سي» الموجود بالتفاح في إنتاج الكولاجين الصحي، وهو أمر ضروري للحفاظ على مرونة الجلد. لذا، يمكن أن يساعد التفاح في إعطائك مظهرا شبابيا.

على جانب آخر، بيّنت الدراسات أن تناول التفاح يُحسن من وظائف الرئة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. كما يساعد التفاح في الحفاظ على رطوبة الجسم بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من المياه.

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