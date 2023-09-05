عصير التفاح والجزر

القاهرة - بوابة الوسط

احرصي يوميا على تقديم عصائر طازجة لكل أفراد عائلتك لتمدهم بالفيتامينات والمعادن اللازمة، اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير عصير التفاح والجزر والقرع العسلي، تعلميها معنا وطبقيها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

ملح.

ثلج.

حبة جزر مسلوق مقطع مكعبات ومقشر.

حبة تفاح مقشرة.

كوب قرع عسل مسلوق ،مقشر ومقطع مكعبات.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير

- ضعي مكعبات القرع والتفاح والجزر في وعاء الخلاط دون إضافة ماء واخفقي المكونات جيدا.

- ثم قومي بإضافة الماء إلى الفواكه المعصورة للحصول على قوام خفيف ثم أضيفي عصير الليمون واخلطي مرة أخرى، ثم صفي المشروب باستخدام مصفاة.

- ثم قومي بتوزيع العصير على أكواب التقديم وقدميه باردا.

