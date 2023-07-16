نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية مسؤولة عن ربع الوفيات حول العالم، مع ملايين يعيشون بحالات مميتة من قصور القلب.

وقد تؤدي أمراض القلب إلى أزمات قلبية مميتة وذبحة صدرية، خصوصا إذ تُركت دون العلاج المناسب. لهذا، ينصح أطباء القلب بالكشف الدوري، لتفادي حدوث أي تدهور مفاجئ. كما ينصح الأطباء ببعض النصائح الضروري اتباعها يوميا، لحماية القلب من الأزمات المفاجئة، كما نقل موقع « هافينغتون بوست» الأميركي.

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نصائح لحماية القلب من الأزمات المفاجئة

ينصح أطباء القلب أولا بالتوقف نهائيا عن التدخين، حيث أوضحت طبيبة القلب البريطانية، نيكول هاركن، أن غالبية الإصابات بأمراض القلب بين الشباب سببها التدخين.

كما حذرت من خطورة السجائر الإلكترونية كذلك، مشيرة إلى بيانات صادمة كشفت أن واحدا من كل عشرة أطفال له تجربة مع تدخين السجائر الإلكترونية.

كما يحذر أطباء القلب من إهمال فحص أي آلام تشعر بها في منطقة الصدر، حيث تؤكد دكتورة هاركن أن عددا صادما من الأزمات القلبية يحدث لأشخاص لا يعانون مشكلات كبيرة بالقلب.

وينصح الأطباء أيضا بالامتناع عن تناول اللحوم المصنعة، لأنها مرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرا لمحتواها الغني بالدهون المُصنعة التي تضغط على الأوردة الدموية.

كذلك، يجب تجنب إغفال التاريخ المرضي للعائلة، فإهمال التاريخ المرضي لأمراض القلب بالعائلة أحد أسباب ارتفاع الإصابة بين الشباب صغار السن.

وعدم الحصول على القسط الكافي من النوم يؤثر أيضا سلبيا على صحة القلب، إذ وجدت الأبحاث أن الحرمان من النوم يرفع مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة تزيد على 20% تقريبا.