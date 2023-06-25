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دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 25 يونيو 2023, 10:52 صباحا
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
أمراض القلب من أبرز مسببات الوفاة. (الإنترنت)
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كشفت دراسة حديثة أن الأزمات القلبية الأكثر خطورة غالباً ما تقع يوم الإثنين في بداية الأسبوع، مقارنة بباقي أيام الأسبوع.

ولاحظت الدراسة، قدمها باحثون أمام مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية الأسبوع الماضي، زيادة كبير في حالات الإصابة بالأزمات القلبية في بداية الأسبوع، مع زيادة 13% في يوم الإثنين على وجه الخصوص، كما نقل موقع «مايند بادي غرين».

وشملت الدراسة تحليل سجلات المستشفى لـ10 آلاف و528 مريضا عانوا أزمات قلبية حادة، واستغرقت خمس سنوات كاملة.

وقد ربطت الدراسة بين زيادة الأزمات القلبية في بداية الأسبوع واختلال نمط النوم، إذ يرتبط النوم الجيد بصحة جيدة للقلب والجسم بشكل عام، بينما عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يرفع احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن الحصول على وقت نوم واستيقاظ ثابت أمر ضروري، للحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية المنظم. فعند اختلال جدول النوم المعتاد، يضطرب إنتاج هرمون الميلاتونين، المسؤول عن النوم، وهو ما يحدث غالباً في العطلات، مما يؤثر على صحة قلبك صباح الإثنين.

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حماية القلب من الأزمات المتكررة
للوقاية من فخ الأزمات القلبية، ينصح الأطباء عادة بتنظيم وقت النوم والاستيقاظ، على أن يكون ثابتاً يومياً أو بفرق بسيط لا يتخطى نصف الساعة، لأن ذلك قد يؤذي إيقاع الساعة البيولوجية على المدى الطويل.

كما ينصح الأطباء بالمواظبة على المكملات الغذائية والفيتامينات، خصوصا أوميغا 3 والأحماض الدهنية، الموجودة في الأسماك وزيتها، لما لها من تأثير إيجابي في الحفاظ على صحة القلب على المدى الطويل.

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