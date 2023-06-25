موافقة أميركية على أول علاج جيني لضمور العضلات بتكلفة 3.2 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على العلاج الجيني الأول لعلاج الحثل العضلي النادر، أو ما يعرف بـ«ضمور العضلات»، لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة والخامسة، بتكلفة تصل إلى 3.2 مليون دولار.

العلاج من إنتاج شركة «Sarepta Therapeutics» للتكنولوجيا الحيوية، التي تواصل تجاربها السريرية، لإثبات قدرته على تحسين القدرة البدنية والحركية لدى مرضى الحثل العضلي من أجل طرحه للبيع في الأسواق، كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

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وتصل تكلفة علاج «Elevidys» إلى 3.2 مليون دولار للمريض الواحد، وهو علاج يؤخذ مرة واحدة فقط، ومن المتوقع ظهور نتائجه الأولية نهاية العام الجاري.

تعد هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها إدارة الغذاء والدواء الأميركية على علاج مماثل، إذ يعمل على توفير نسخة فعالة من الجين، الذي يتسبب خموله في المرض.

ويسبب الحثل العضلي الدوشيني ضعفا في العضلات، ويؤثر في قدرة المريض على الحركة والمشي، خصوصا في مرحلة المراهقة. وغالبا ما يتوفى مرضى هذا النوع النادر من ضمور العضلات قبل بلوغ سن الثلاثين عاما.

ويصيب هذا المرض النادر طفلا من كل 3300 طفل سنويًا، حسب الإحصاءات الرسمية، ويمثل الأطفال بين 4 – 5 أعوام نحو 6% من المصابين به.

بذلك، يعد علاج «Elevidys» ثاني أغلى عقار في العالم، بعد علاج «Hemgenix» الذي بلغت كلفته 3.5 مليون دولار.