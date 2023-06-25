  • Alwasat News
Atwasat

موافقة أميركية على أول علاج جيني لضمور العضلات بتكلفة 3.2 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 25 يونيو 2023, 09:52 صباحا
موافقة أميركية على أول علاج جيني لضمور العضلات بتكلفة 3.2 مليون دولار
شعار إدارة الغذاء والدواء الأميركية. (الإنترنت)
alwasat radio

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على العلاج الجيني الأول لعلاج الحثل العضلي النادر، أو ما يعرف بـ«ضمور العضلات»، لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة والخامسة، بتكلفة تصل إلى 3.2 مليون دولار.

العلاج من إنتاج شركة «Sarepta Therapeutics» للتكنولوجيا الحيوية، التي تواصل تجاربها السريرية، لإثبات قدرته على تحسين القدرة البدنية والحركية لدى مرضى الحثل العضلي من أجل طرحه للبيع في الأسواق، كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

السلطات الصحية الأميركية تجيز علاجا مضادا لأحد أشكال سرطان الغدد الليمفاوية
فريق بحثي ينجح في تخليق أول هياكل شبيهة بالأجنة الصناعية من الخلايا الجذعية

وتصل تكلفة علاج «Elevidys» إلى 3.2 مليون دولار للمريض الواحد، وهو علاج يؤخذ مرة واحدة فقط، ومن المتوقع ظهور نتائجه الأولية نهاية العام الجاري.

تعد هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها إدارة الغذاء والدواء الأميركية على علاج مماثل، إذ يعمل على توفير نسخة فعالة من الجين، الذي يتسبب خموله في المرض.

ويسبب الحثل العضلي الدوشيني ضعفا في العضلات، ويؤثر في قدرة المريض على الحركة والمشي، خصوصا في مرحلة المراهقة. وغالبا ما يتوفى مرضى هذا النوع النادر من ضمور العضلات قبل بلوغ سن الثلاثين عاما.

ويصيب هذا المرض النادر طفلا من كل 3300 طفل سنويًا، حسب الإحصاءات الرسمية، ويمثل الأطفال بين 4 – 5 أعوام نحو 6% من المصابين به.

بذلك، يعد علاج «Elevidys» ثاني أغلى عقار في العالم، بعد علاج «Hemgenix» الذي بلغت كلفته 3.5 مليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»: فاغنر تنسحب بوساطة لوكاشينكو.. وخروج آمن لـ«بريغوجين»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»: فاغنر تنسحب بوساطة لوكاشينكو.. وخروج ...
منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية

منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية
شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا

(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟

هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي جيرارد

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي ...
مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر

مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر
فرانس برس: بريغوجين يقول إن قواته «تعود» إلى معسكراتها حقناً للدماء

فرانس برس: بريغوجين يقول إن قواته «تعود» إلى معسكراتها حقناً للدماء
كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!

كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير خيري - بوتين

كاريكاتير خيري - بوتين
الكرملين: بوتين يعمل من الكرملين بعد تمرد مجموعة «فاغنر»

الكرملين: بوتين يعمل من الكرملين بعد تمرد مجموعة «فاغنر»
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
ثلاثة فرسان ليبيون يتأهلون لكأس العالم في فرنسا (صور)

ثلاثة فرسان ليبيون يتأهلون لكأس العالم في فرنسا (صور)
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب

زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
أول تعليق من بوتين على تمرد مجموعة فاغنر

أول تعليق من بوتين على تمرد مجموعة فاغنر
عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم

عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
آثار سلبية للإفراط في تناول الجبن.. تعرف عليها
آثار سلبية للإفراط في تناول الجبن.. تعرف عليها
5 عادات غذائية لخسارة سريعة في الوزن بعد الثلاثين
5 عادات غذائية لخسارة سريعة في الوزن بعد الثلاثين
دراسة تحذر: تناول الإسبرين يوميا يسبب فقر الدم لدى كبار السن
دراسة تحذر: تناول الإسبرين يوميا يسبب فقر الدم لدى كبار السن
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
بينها البيض.. أطعمة لا يفضلها أطباء القلب في وجبة الإفطار
بينها البيض.. أطعمة لا يفضلها أطباء القلب في وجبة الإفطار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. قافلة طبية من مستشفى العيون بطرابلس تتوجه إلى سبها
بالصور.. قافلة طبية من مستشفى العيون بطرابلس تتوجه إلى سبها...
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها...
3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع
3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع...
5 عادات غذائية لخسارة سريعة في الوزن بعد الثلاثين
5 عادات غذائية لخسارة سريعة في الوزن بعد الثلاثين...
دواء يقلّص خطر الوفاة الناجمة عن الإصابة بأحد أنواع سرطان الرئة إلى النصف
دواء يقلّص خطر الوفاة الناجمة عن الإصابة بأحد أنواع سرطان ......
المزيد
موافقة أميركية على أول علاج جيني لضمور العضلات بتكلفة 3.2 مليون دولار
موافقة أميركية على أول علاج جيني لضمور العضلات بتكلفة 3.2 ......
دراسة أميركية: بكتيريا المعدة تحمي من أمراض القلب
دراسة أميركية: بكتيريا المعدة تحمي من أمراض القلب...
دراسة تكشف العلاقة بين ضعف السمع والإصابة بالخرف
دراسة تكشف العلاقة بين ضعف السمع والإصابة بالخرف...
بينها البيض.. أطعمة لا يفضلها أطباء القلب في وجبة الإفطار
بينها البيض.. أطعمة لا يفضلها أطباء القلب في وجبة الإفطار...
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها...
المزيد