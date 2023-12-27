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روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 01:36 مساء
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
منشآة تكرير نفطية في روسيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك الأربعاء أن روسيا أعادت توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى الصين والهند، وحققت إيرادات عند مستوى مماثل للعام 2021.

وقال نوفاك في مقابة مع «روسيا 24» إن روسيا الخاضعة لعديد العقوبات الغربية بسبب حربها على أوكرانيا، تبيع اليوم 45-50% من نفطها إلى الصين و40% إلى الهند، وأضاف: «إذا كنا في السابق نزود أوروبا بنسبة 40-45% من إجمالي صادرات النفط والمنتجات النفطية، فإننا نتوقع ألا يتجاوز هذا الرقم 4-5% بحلول نهاية العام»، وفق وكالة «فرانس برس».

ورحَّب بحقيقة أنه على الرغم من القيود التي يفرضها الغرب، الذي يريد خصوصًا وضع سقف لسعر بيع النفط الروسي، فإن «مجمع الطاقة والنفط الروسي قد تطور بنجاح في العام 2023»، وأكد أن «الكثيرين يريدون شراء النفط والمنتجات النفطية الروسية»، مضيفًا أن «الأمر يتعلق بدول أميركا اللاتينية ودول أفريقية ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».

عائدات روسيا من النفط والغاز في 2023
وأشار إلى أن عائدات روسيا من النفط والغاز ستبلغ حوالي 9 آلاف مليار روبل (حوالى 88 مليار يورو) هذا العام، أو «تقريبا مستوى العام 2021»، قبل العقوبات.

وأضاف أن صناعة المحروقات تشكل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، ويمثل بيعها في الخارج نحو 57% من إجمالي صادرات البلاد.

وقررت روسيا في نهاية نوفمبر، بالتنسيق مع دول «أوبك+» الأخرى (منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها)، بما في ذلك السعودية، خفضًا إضافيًا في إنتاجها من النفط من أجل تحفيز الأسعار، وهي وسيلة تساعد موسكو على زيادة إيراداتها من بيع المحروقات.

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