فرنسا تفرض ضريبة على منصات البث التدفقي للموسيقى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الفرنسية استحداث ضريبة على مبيعات منصات الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت اعتبارًا من العام 2024.

وأوضحت وزارة الثقافة الفرنسية لوكالة «فرانس برس» أن هذه الضريبة الإلزامية الهادفة إلى تمويل القطاع الموسيقي، «تستند إلى نسبة ضريبة منخفضة جدًا على مبيعات منصات» البث التدفقي المعنية. ولم تُعلن بعد الشروط التفصيلية لهذه الضريبة، ولا الإيرادات التي يُتوقع أن توفرها سنويًا.

الراب المحلي الأكثر استماعاً على «سبوتيفاي» في فرنسا وبودكاست فرانس برس في الصدارة

وتنقسم مواقف الجهات المعنية بالموسيقى في فرنسا منذ أكثر من عام في شأن مسألة فرض ضريبة على البث التدفقي، وأقر مجلس الشيوخ في نوفمبر الماضي هذا المشروع في إطار مناقشته مشروع موازنة 2024.

خلاف حول القرار الفرنسي

ورحبت ست جهات معنية بالقطاع الموسيقي الفرنسي بقرار مجلس الشيوخ، في حين تُعارض المنصات هذاالتوجه، ومنها «ديزر» و«سبوتيفاي»، معتبرة أنه يشكل «ضريبة جديدة على الإنتاج».

وأشارت وزارة الثقافة إلى أن الحكومة الفرنسية قررت «تضمين مشروع قانون المالية العامة (الموازنة) لسنة 2024 استحداث ضريبة على منصات البث التدفقي».

وستخصص الإيرادات المتأتية من هذه الضريبة لتمويل المركز الوطني للموسيقى الذي أنشئ العام 2020 بهدف دعم الصناعة الموسيقية الفرنسية. وسبق أن تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عيد الموسيقى في 21 يونيو الماضي عن احتمال فرض ضريبة على عائدات البث التدفقي.