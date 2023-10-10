الراب المحلي الأكثر استماعاً على «سبوتيفاي» في فرنسا وبودكاست فرانس برس في الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط

يشكّل الراب الفرنسي النوع الموسيقي المفضل لمستخدمي «سبوتيفاي» في فرنسا، فيما تصدرت مدونة صوتية تنتجها وكالة «فرانس برس» قائمة أكثر برامج البودكاست استماعاً على الخدمة باللغة الفرنسية، بحسب بيانات نشرتها المنصة الثلاثاء بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها.

عند إطلاق «سبوتيفاي» (Spotify) في عام 2008، «كان الفنانون الأكثر استماعاً في فرنسا هم فنانو البوب روك من البلدان الناطقة بالإنكليزية»، لكن «منذ عام 2016، يهيمن فنانو الهيب هوب الفرنسيون على التصنيف الفرنسي كل عام»، وفق الفرع الفرنسي للمجموعة السويدية التي لا تقدم أرقاماً تفصيلية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي عام 2008، تصدرت قائمة الفنانين الأكثر استماعاً على «سبوتيفاي» في فرنسا فرقتا البوب-روك البريطانية كولدبلاي والأميركية ذي كيلرز، متقدمتين على مغني الراب الأميركي كانييه ويست.

في المقابل، في عام 2022، احتل مغنو الراب الفرنسيون، جول ونينيو ودامسو، المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، كما أن الفنانين الفرنسيين الثلاثة الأكثر استماعاً في العالم منذ إطلاق «سبوتيفاي» هم دافيد غيتا ودي جي سنايك ودافت بانك.

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ومن ناحية البودكاست، فإن المدونة الصوتية «سور لو فيل» (Sur le fil) التي تنتجها وكالة «فرانس برس» وتتابع فيها أحدث المستجدات، كانت الأكثر استماعاً في فرنسا على «سبوتيفاي» منذ إطلاق المنصة، متقدمة على المدونتين الصوتينين «بروت» (Brut) و«لور دو موند» (L’Heure du Monde).

وقد أُطلق «سور لو فيل» في عام 2021، وهو بودكاست يومي لوكالة «فرانس برس» وصحفييها البالغ عددهم 1700 حول العالم.

نسب استماع مرتفعة لبودكاست «فرانس برس»

ويحقق هذا البودكاست نسبة استماع عالية على «سبوتيفاي»، لكن أيضاً وبنسبة أقل على المنصات الأخرى، إذ يحتل عالمياً المرتبة 21 بين أكثر برامج البودكاست الفرنسية استماعاً (264 ألف تحميل في جميع أنحاء العالم في أغسطس و235 ألفاً في فرنسا)، بحسب أحدث الأرقام صادرة عن تحالف (ACPM) للصحافة والإعلام.

وسجلت منصة «سبوتيفاي»، المنصة الصوتية الأولى في العالم، قفزة قياسية في عدد مستخدميها النشطين في جميع أنحاء العالم، إلى 551 مليوناً في نهاية الربع الثاني، بحسب أرقام نشرتها المنصة في نهاية يوليو.