مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط

حققت قناة السويس أعلى إيراد سنوي في تاريخها، مسجلة 9.4 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بزيادة بلغت 35%، مقارنة بالعام الماضي (7 مليارات دولار)، على ما أعلن، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة القناة المصرية الفريق أسامة ربيع.

وقال ربيع، خلال مؤتمر صحفي، إن إحصاءات الملاحة بالقناة حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة على مدى تاريخها، شملت أعلى معدل للعبور بـ25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن، وفق ما نقلت عنه «بوابة الأهرام» المصرية.

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وأكد رئيس القناة أنها نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في تحقيق «نقلة نوعية» في نتائج أعمالها، وذلك على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التي واجهتها، بداية من جائحة فيروس «كورونا»، مرورا بالركود العالمي والحرب الروسية - الأوكرانية.

وأوضح أن إستراتيجية الهيئة تصبو إلى الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجستية والأنشطة البحرية.

وكشفت آخر أرقام معلنة حول إيرادات قناة السويس تسجيلها ارتفاعا بنحو 35% إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفقا للناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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في مارس 2021، جنحت حاملة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن»، وزنتها نحو مئتي ألف طن، في القناة، عندما علقت مقدمتها خلال عاصفة رملية في نقطة بالضفة الشرقية للسويس، مما تسبّب فى وقف الملاحة ستة أيام.

وبسبب ذلك الحادث، وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مايو 2021 على مشروع، لتطوير قناة السويس، يشمل توسعة الجزء الجنوبي منها وتعميقه، حيث تشكّل عائدات القناة مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر، التي تعاني أزمة في تدبيره، دفعت البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة العملة أكثر من النصف، لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي، لإقراض القاهرة.