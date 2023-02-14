«قناة السويس» تعدل الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول

القاهرة - بوابة الوسط

قالت هيئة قناة السويس المصرية، الثلاثاء، إنها عدلت الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة لتصبح 25% من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات البترول الخام الفارغة إلى 15% اعتبارًا من الأول من أبريل.

وأفادت الهيئة في منشور آخر على موقعها الإلكتروني أنها عدلت أيضًا الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات المنتجات البترولية المحملة لتصبح 25% من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات المنتجات البترولية الفارغة‭ ‬إلى 15%، اعتبارًا من الأول من أبريل، بحسب «رويترز».

الرسوم الإضافية موقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها

وأضافت أن الرسوم الإضافية موقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقًا لمتغيرات سوق النقل البحري، وذلك دون أن تحدد حجم الرسوم الإضافية التي كانت مطبقة سابقًا.

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وقناة السويس أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم وأقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا، وتعتبر أيضًا أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر إذ بلغت إيراداتها ثمانية مليارات دولار أميركي في العام 2022.