فورد تعلن عن نسخة صينية من «رينجر»

القاهرة - بوابة الوسط

دخلت سيارة فورد رينجر الجديدة السوق الصينية للتو وستكون متاحة بأقل من 21950 دولارا.

لن تُستَورد طرازات فورد رينجر المباعة في الصين من الخارج، وبدلا من ذلك، سيجرى تصنيعها محليا بواسطة شريك فورد في المشروع المشترك للشاحنات «Jiangling Motors Group Go».

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يُطلق على الإصدار الأول المعروض اسم «Ranger1st Edition» ومن المقرر أن يقتصر إنتاجه على 800 وحدة فقط في الصين.

لم تؤكد الشركة ما هي العناصر الفريدة التي تميز بها إصدار «Ranger1st Edition» عن الإصدارات الأخرى، لكنها قالت إن الطلبات المسبقة جرى قبولها بالفعل.

محرك السيارة

سيجرى عرض على المشترين المحليين المهتمين بالسيارة محلية الصنع محرك بنزين سعة 2.3 لتر أو محرك ديزل سعة 2.3 لتر مزود بشاحن توربيني إذا كانوا يفضلون ذلك.

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إن فورد رينجر ليس الطراز الجديد المثير الوحيد الذي سيصل إلى الصين قدمت الشركة المصنعة للسيارة نسخة خاصة من إكسبلورر في معرض تشنغدو للسيارات، والمعروفة باسم إصدار الذهب الأحمر.

كما أحضرت فورد سيارة برونكو الجديدة إلى الحدث قبل وصولها محليا في العام المقبل.

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كما تم عرض نسخة جديدة من «F-150» رابتور، تُعرف باسم«Firestorm Special Edition».

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