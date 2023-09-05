  • Alwasat News
Atwasat

فورد تعلن عن نسخة صينية من «رينجر»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 09:19 صباحا
فورد تعلن عن نسخة صينية من «رينجر»
21950 دولارا للحصول على نسخة «رينجر» الصينية (الإنترنت)
alwasat radio

دخلت سيارة فورد رينجر الجديدة السوق الصينية للتو وستكون متاحة بأقل من 21950 دولارا.

لن تُستَورد طرازات فورد رينجر المباعة في الصين من الخارج، وبدلا من ذلك، سيجرى تصنيعها محليا بواسطة شريك فورد في المشروع المشترك للشاحنات «Jiangling Motors Group Go».

تعرف على تفاصيل «أودي إي ترون» الكهربائية الجديدة

يُطلق على الإصدار الأول المعروض اسم «Ranger1st Edition» ومن المقرر أن يقتصر إنتاجه على 800 وحدة فقط في الصين.

لم تؤكد الشركة ما هي العناصر الفريدة التي تميز بها إصدار «Ranger1st Edition» عن الإصدارات الأخرى، لكنها قالت إن الطلبات المسبقة جرى قبولها بالفعل.

محرك السيارة
سيجرى عرض على المشترين المحليين المهتمين بالسيارة محلية الصنع محرك بنزين سعة 2.3 لتر أو محرك ديزل سعة 2.3 لتر مزود بشاحن توربيني إذا كانوا يفضلون ذلك.

كل ما تريد معرفته عن الفرق بين تلميع السيارة وتشميعها

إن فورد رينجر ليس الطراز الجديد المثير الوحيد الذي سيصل إلى الصين قدمت الشركة المصنعة للسيارة نسخة خاصة من إكسبلورر في معرض تشنغدو للسيارات، والمعروفة باسم إصدار الذهب الأحمر.

كما أحضرت فورد سيارة برونكو الجديدة إلى الحدث قبل وصولها محليا في العام المقبل.

«هيونداي» تطرح الفئة الجديدة من «أيونيك» الكهربائية 2024

كما تم عرض نسخة جديدة من «F-150» رابتور، تُعرف باسم«Firestorm Special Edition».

هذا المحتوى من تيربو العرب

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي

التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات

800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)

تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)
نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان
بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة

بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء

9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء
«بوابة الوسط» تقدم أجندة مباريات حاسمة في تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» تقدم أجندة مباريات حاسمة في تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي للثقافة

«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي للثقافة
جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات

جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات
إردوغان يصل روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

إردوغان يصل روسيا لإجراء محادثات مع بوتين
أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض

أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض
«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)
«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟

«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟
شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة

شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة
«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف

«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف
«نسخة إلى الرأي العام»: تزايد ترهيب وتهديد المجتمع المدني

«نسخة إلى الرأي العام»: تزايد ترهيب وتهديد المجتمع المدني
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو.. منافس جديد لـ«Land Cruiser» من «GAC»
بالفيديو.. منافس جديد لـ«Land Cruiser» من «GAC»
كل ما تريد معرفته عن الفرق بين تلميع السيارة وتشميعها
كل ما تريد معرفته عن الفرق بين تلميع السيارة وتشميعها
بالفيديو.. بيك أب متطورة من«BAIC»
بالفيديو.. بيك أب متطورة من«BAIC»
«هيونداي» تطرح الفئة الجديدة من «أيونيك» الكهربائية 2024
«هيونداي» تطرح الفئة الجديدة من «أيونيك» الكهربائية 2024
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو...
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان غامض
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان ......
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة...
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»...
بالفيديو: لادا تروج لسياراتها «X-Cross 5»
بالفيديو: لادا تروج لسياراتها «X-Cross 5»...
المزيد
فورد تعلن عن نسخة صينية من «رينجر»
فورد تعلن عن نسخة صينية من «رينجر»...
«تيسلا» والشركات الصينية تخطف الأضواء من الأوروبيين في معرض ميونيخ للسيارات
«تيسلا» والشركات الصينية تخطف الأضواء من الأوروبيين في معرض ......
تعرف على تفاصيل «أودي إي ترون» الكهربائية الجديدة
تعرف على تفاصيل «أودي إي ترون» الكهربائية الجديدة...
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو......
«هيونداي» تطرح الفئة الجديدة من «أيونيك» الكهربائية 2024
«هيونداي» تطرح الفئة الجديدة من «أيونيك» الكهربائية 2024...
المزيد