تعرف على تفاصيل «أودي إي ترون» الكهربائية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

طرحت «أودي» الفئة الجديدة من «إي ترون كيو8» موديل العام 2024، وهي من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والتي توفر أفضل تجربة قيادية ممكنة بأداء سلس وسهل.

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ووفق موقع «كار سكوب»، فإن سيارة «إي ترون كيو8» ليست السيارة الأكثر هدوءا على الإطلاق، لكنها توفر مستوى عزل جيد جدا على الطريق.

سيارة رياضية عالية الكفاءة

كما أنها توفر كفاءة عالية عند المنحنيات، مع الحفاظ على وضع قيادة رياضي على أنواع الطرق كافة، وتوفر توازنا محببا بين السرعة وكفاءة القيادة، لهذا هي المفضلة عند نسبة كبيرة من محبي السيارات متعددة الاستخدامات.

ويمكن أن تقطع «إي ترون كيو8» حتى مسافة 459 كم بشحنة واحدة للبطارية.

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المقصورة الداخلية

وفي الداخل، تأتي السيارة مع شاشة لعرض وظائف المعلومات والترفيه الحيوية، وشاشة سفلية مخصصة للتحكم في المناخ.

والسيارة مزودة بمحرك بقوة 355 حصانا، وعزم دوران 664 نيوتن. وتأتي نسخة «كيو8 55 إي ترون» بقوة 405 أحصنة وعزم دوران 664 نيوتن.

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