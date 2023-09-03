بالفيديو.. بيك أب متطورة من«BAIC»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت «BAIC» في الترويج لسيارات البيك أب الجديدة التي صممتها لتنافس سيارات «F-150» الشهيرة من فورد.

تصميم السيارة

تأتي سيارات «Foton Mars 9» الجديدة من «BAIC» بتصميم يوحي بالقوة والفخامة في الوقت نفسه، إذ حصلت على واجهات أمامية عريضة مزينة بإطارات من الكروم، وجهّزت بعجلات كبيرة مخصصة للطرق الوعرة، وأحيط هيكلها بممتصات صدمات متينة مصنوعة من المعدن والفايبر، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

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وحصلت هذه المركبات على هياكل بطول 561 و579 سم، وعرض 200 سم، وارتفاع 188 سم، وزوّدت بمصابيح LED متطورة. أما صناديق نقل الأمتعة فيها فدعّمت، لتكون قادرة على حمل أوزان تصل إلى 3.2 طن.

المقصورة الداخلية

القمرة في هذه السيارات جهّزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ5 ركاب، وزوّدت واجهة القيادة فيها بشاشتين: واحدة قبالة السائق، وأخرى لمسية بمقاس 12.3 بوصة.

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وجهّزت «Foton Mars 9» بست وسادات أمان هوائية، لحماية الركاب خلال الحوادث، ونظام النقطة العمياء، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي.



«BAIC» تتحدى فورد بسيارات بيك أب قوية ومتطورة (الإنترنت)