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كل ما تريد معرفته عن الفرق بين تلميع السيارة وتشميعها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 10:54 صباحا
كل ما تريد معرفته عن الفرق بين تلميع السيارة وتشميعها
الفرق بين تشميع وتلميع السيارات، والغرض من كل منهما (الإنترنت)
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عند التفكير في إزالة العيوب عن هيكل السيارة، وجعلها تبدو لامعة ومتوهجة كأنها جديدة، فإنه يمكنك الاختيار ما بين تشميع السيارة وتلميعها، وذلك بالاستعانة بمنتجاتٍ مختلفةٍ، بناءً على رغبتك في التشميع أو التلميع. وفي حين أنه لا يدرك الكثيرون من أصحاب السيارات الفرق بين البولش والواكس للسيارات بشكلٍ دقيق، وعادة ما يجرى الخلط بينهما، واختيار المتاح منهما، لإخفاء عيوب السيارات، وجعلها تبدو لامعة، فإن هناك اختلافاً كبيراً بين كل من المنتجين، وتأثيرهما على السيارة عند استخدام أي منهما، وفقا لموقع «دوبيزل».

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لذا، فإننا نقدم لك الفرق بين تشميع وتلميع السيارات، والغرض من كل منهما، إلى جانب العديد من المعلومات المهمة التي تساعدك على معرفة ما الفرق بين البولش والواكس، ومعرفة أنواعهما وتأثيرهما، وأيهما أفضل لسيارتك، وما تحتاجه.

الفرق بين بولش السيارة والواكس
- يُستخدم الشمع كإجراء وقائي لهيكل السيارة، وحمايته من الأضرار، مع منحه مظهراً أكثر بهجة، بينما يُستخدم الملمع كإجراء تحسيني لهيكل وطلاء السيارة.

يتمثّل الفرق بين تشميع وتلميع السيارات في طبيعة المواد المستخدمة، والنتائج التي يجرى الحصول عليها من استخدام بولش السيارات أو واكس تشميع السيارات، وفيما يلي تعريف مفصل عن كل منهما:

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بولش السيارات
- يستخدم البولش في إزالة الأكسدة، والتخلص من الخدوش الصغيرة في هيكل السيارة، إلى جانب إزالة الأصباغ الناتجة عن احتكاك السيارة بأجسامٍ أخرى، ويتوافر بقوام ونوعيات كاشطة وأخرى غير كاشطة، إذ تعمل المواد الكاشطة على إزالة الأصباغ غير الأساسية في هيكل السيارة، والزائدة من أثر الطلاء، وإزالة الخدوش البسيطة والأكسدة، بينما تمنح المواد غير الكاشطة مظهراً لامعاً وملمساً ناعماً لهيكل السيارة، بعد صقله عليها، ثم غسل السيارة.

واكس السيارات
- يضفي شمع السيارة، أو مادة الواكس، طبقة إضافية واقية وناعمة ولامعة على هيكل السيارة؛ مما يوفر لها حماية أكبر، ويعزز عمق الطلاء وتألقه وتوهجه. وتأتي أنواع شمع السيارات بثلاثة أصناف مختلفة: الصنف السائل والمعجون والبخاخ. ويعد معجون الشمع أسهل في الاستخدام عادةً من الشمع السائل، بينما يمكن تنظيف الشمع السائل بطريقة أفضل من معجون الشمع، ويمكن أن يمنح مظهراً أكثر توهجاً للسيارة بعد تنظيفها.، في حين يتميز الشمع البخاخ بسهولة الاستخدام، وترك قدر أقل من البقع على الأجزاء البلاستيكية من هيكل السيارة.

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بذلك، يمكن القول إن الفرق بين البولش والواكس للسيارات يكمن في طبيعة هذه المواد وتأثيرها على السيارة، إذ يُستخدم الواكس أو الشمع كإجراء وقائي لهيكل السيارة، وحمايته من الأضرار، مع منح السيارة مظهراً أكثر بهجة، بينما يستخدم البولش أو الملمع كإجراء تحسيني لهيكل وطلاء السيارة، إذ يؤدي فاعلية جيدة في إزالة الأصباغ والخدوش البسيطة والأكسدة عن هيكل السيارة.

الفرق بين البولش والواكس للسيارات من حيث طريقة التطبيق
- يوصى باستشارة خبير مختص قبل الشروع في تطبيق وتنفيذ البولش أو التشميع على سيارتك بنفسك.

- يجرى وضع شمع أو واكس السيارة على الهيكل الخارجي بالكامل، ثم يجرى مسحه بقطعة قماش من الألياف الدقيقة أو باستخدام أدوات مخصصة

لذلك. في حين ينبغي خلط ملمع أو بولش السيارة بمواد كيميائية ومنظفات خاصة تسهم في تحسين مظهر هيكل السيارة، ثم يجرى وضع هذه الخلطة على هيكل السيارة بأداة خاصة، تتضمن مقبضاً وفرشاة ذات ألياف دقيقة وناعمة، لتوزيع البولش أو الملمع على هيكل السيارة، وضمان تغطية كل أجزائها.

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