احذر زيادة زيت محرك سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

لزيت المحرك تأثيره الأكبر على عمل السيارة فهو ضابط الإيقاع الذي يضمن السير بطمأنينة، ولذلك يستوجب الاهتمام به بشكل كبير للحفاظ على عمله.

جرى تصميم زيت المحرك في الأساس بهدف حماية المحرك الخاص بك من التآكل والتلف، وتبريد الأجزاء الداخلية في داخله. مما يدل على أهمية تبديل الزيت بانتظام للمحافظ على هذا الضابط الأساسي في مركبتك وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

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زيادة زيت المحرك يتلفه كاملا

وكشفت دراسة ألمانية أن زيادة الزيت في المحرك قد يؤدي إلى إتلافه بالكامل.

وتوضح هذه الدراسة أن السبب وراء هذه النتيجة متمثل في أن الزيادة بنسبة الزيت تؤدي إلى رغوة سائلة تؤدي إلى تقليل عملية الاحتكاك بين أجزاء المحرك مما يسبب كوارث على صعيد العمل بشكل منتظم.

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وحذرت الدراسة من تزويد الزيت وفقا للطرق التقليدية التي تعتمد على معصم اليد والنظر، خصوصا أن الزيادة في الزيت تؤدي إلى أضرار أكبر من انخفاضه. وعليه، في حالة الزيادة، ينصح بالذهاب إلى أقرب مركز صيانة من أجل حل هذه المشكلة التي قد تلحق أضرارا متمثلة بتوقف المحرك عن العمل بالكامل.

أبرز النصائح لتفادي زيادة الزيت

- ارفع عمود القياس، قم بتنظيفه بقطعة قماش، قارن مستوى الزيت باستخدام علامات «الحد الأدنى والحد الأقصى»، أضف مزيداً من الزيت إذا كان مستوى الزيت أقل من علامة الحد الأقصى.

ينصح بإعادة تفحص مستوى الزيت وتكرار هذه العملية من أجل وصول مستوى الزيت إلى الحد الأقصى والتأكد من عدم تجاوز ذلك.