  • Alwasat News
Atwasat

كل ما تحتاج معرفته حول موازنة عجلات السيارة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 11:00 صباحا
كل ما تحتاج معرفته حول موازنة عجلات السيارة
نقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته حول موازنة عجلات السيارة (الإنترنت)
alwasat radio

يعتمد ثبات السيارة في الطريق على الإطارات المتوازنة بشكل صحيح والمحافظة عليها، مع موازنة العجلات. إنها عملية تزيل أي اختلالات عن طريق توزيع الوزن بالتساوي بين الإطارات ومجموعات العجلات. لذلك نقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته حول موازنة عجلات السيارة.

أنواع موازنة العجلات في السيارات:
بناءً على أساليبها وآلياتها، تتكون عمليات موازنة العجلات بشكل أساسي من نوعين: موازنة العجلات الثابتة والديناميكية.
عملية موازنة العجلات الثابتة:
- تبدأ العملية بفحص العجلة، بحثا عن أي علامات تلف أو عيوب. يتضمن ذلك التحقق من الانحناءات أو الشقوق أو غيرها من المشكلات التي قد تؤثر على التوازن.
وظيفة غطاء محرك السيارة وأسباب تلفه
- يجرى تثبيت الإطار على العجلة باستخدام معدات متخصصة، فمن الضروري التأكد من أن الإطار مثبت بشكل صحيح على الحافة، لتحقيق توازن دقيق.
- ثم يجرى وضع العجلة والإطارات على آلة موازنة العجلات، وبعد ذلك معايرة القياس الدقيق عن طريق إدخال المعلومات الضرورية، مثل قطر العجلة وعرضها، في الماكينة.
- يجرى وضع العجلة على مغزل غير دوار، وهنا تجرى موازنة مركز كتلة العجلة حول محور دورانها بتدويرها على محورها. تُستخدم هذه العملية في إزالة الحالات الشاذة في الحمل، ومواجهة أي قوى إضافية قادمة من الاتجاه المعاكس، وتجرى هذه العملية يدوياً، حتى يجرى توزيع الكتلة بالتساوي على طول محورها.
- تجرى إعادة فحص مجموعة العجلة على آلة الموازنة. هذا للتحقق مرة أخرى من إزالة المخالفات في توزيع الوزن.

عملية موازنة العجلات الديناميكية:
- موازنة العجلات الديناميكية هي عملية تحديد وتصحيح الاختلالات في مجموعة الإطارات والعجلة الدوارة من خلال مراعاة القوى الثابتة والديناميكية، وهي مفصلة على النحو التالي:
- تبدأ العملية بتركيب مجموعة العجلة والإطارات على آلة موازنة متخصصة، التي تحتوي عادةً على مغزل يثبت العجلة في مكانها بشكل آمن.
- تدور الآلة العجلة بسرعات عالية، مما يحاكي دوران العجلة في أثناء تحرك السيارة. تولد حركة الدوران هذه قوى ديناميكية على العجلة.
- تقيس المستشعرات أو أجهزة الكشف في آلة التوازن الديناميكي الاختلالات الموجودة في مجموعة العجلة. يمكن لهذه المستشعرات اكتشاف كل من القوى الثابتة والديناميكية الناتجة من التوزيع غير المتكافئ للوزن.
- بناءً على القياسات من المستشعرات، تحسب الآلة حجم وموقع الاختلالات، ثم يجرى تطبيق الأوزان على نقاط محددة على حافة العجلة، لموازنة الاختلالات. عادة ما يجرى إرفاق هذه الأوزان باستخدام أدوات لاصقة أو مشبك.
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا
- بعد إضافة مجموعة الأوزان الأولية، يجرى تدوير العجلة مرة أخرى، للتحقق من تصحيح الاختلالات. إذا استمرت المشكلة فيجرى تكرار العملية، وإضافة أوزان إضافية حسب الحاجة.

بعض الأسباب الشائعة للإطارات غير المتوازنة:
ارتداء الإطارات غير المواتية
- يمكن أن يحدث هذا بسبب تآكل المداس على جانب واحد من الإطار، وذلك له عديد الأسباب، ومن أبرزها التضخم غير المناسب وعادات القيادة المتهورة وقضايا التعليق. هذه أيضاً من بين بعض الأسباب الشائعة وراء محاذاة العجلات السيئة.

تلف العجلات
- يمكن للعجلات التالفة أو المنحنية أن تعطل التوزيع المتساوي للوزن، مما يؤدي إلى اختلالات.
- يمكن أن تؤدي العجلات ذات السطح التالف أيضا إلى قيادة متذبذبة.
- يمكن أن يتسبب تأثير الحفر أو الحواجز أو الحوادث في تلف العجلات.

أخطاء تركيب الإطارات
- يمكن أن يؤدي تركيب الإطار بشكل غير صحيح على العجلة إلى حدوث اختلالات.
- قد تتضمن أخطاء التركيب تركيباً غير صحيح للإطار أو توسيطه أو استخدام تقنيات تركيب غير مناسبة. كل هذه السيناريوهات يمكن أن تؤدي إلى إطارات غير متوازنة.

شيخوخة الإطارات والعجلات
- بمرور الوقت، يمكن أن تتعرض أنواع مختلفة من المكونات في الإطارات والعجلات للتآكل والتلف مثل الصدأ.
- يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى تعطيل توزيع الوزن والتوازن، مما قد يؤثر على توازن العجلات.

ارتداء التعليق
- قد تتلف مكونات التعليق، مثل الصدمات أو الدعامات أو البطانات، بمرور الوقت. كل هذه الأسباب المحتملة وراء التعليق السيئ يمكن أن تؤدي أيضاً إلى مشاكل في المحاذاة وموازنة العجلات.

أعراض الإطارات غير المتوازنة:
اهتزازات على سرعة عالية
- إحدى العلامات الأساسية لمشاكل موازنة العجلات هي الاهتزازات التي تشعر بها من خلال عجلة القيادة ولوح الأرضية والمقاعد. عادة ما تكون هذه الاهتزازات أكثر وضوحا عند السرعات العالية مثل القيادة على الطرق السريعة. قد تزداد شدة الاهتزازات مع زيادة سرعة السيارة.
أسباب ظهور علامة المقود في سيارتك

اهتزاز عجلة القيادة
- الإطارات غير المتوازنة هي أيضاً من بين الأسباب الشائعة لاهتزاز عجلة القيادة في السيارة، حيث إن هذا يخلق إحساساً بالاهتزاز في عجلة القيادة، خاصة عند سرعات معينة. قد يكون الاهتزاز أكثر وضوحاً عند الدوران أو التسارع.
ركوب صاخب
- السيارات ذات الموازنة السيئة للعجلات تولد ضوضاء غير عادية في أثناء الانطلاق. قد يسمع السائق أزيزاً أو صريراً أو حتى صوت صرير من إطارات السيارة. يمكن أن تشير هذه الضوضاء إلى أن الإطارات لا تدور بسلاسة بسبب التوزيع غير المتوازن للأوزان.
هذا المحتوى من تيربو العرب
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التعدين يهدد ثروة التنوع الأحيائي في قاع البحر

التعدين يهدد ثروة التنوع الأحيائي في قاع البحر
شقيق مبابي يظهر في تشكيلة إنريكي مع باريس سان جيرمان أمام النصر السعودي وديًا

شقيق مبابي يظهر في تشكيلة إنريكي مع باريس سان جيرمان أمام النصر السعودي وديًا
..ولم نشاهد في حياتنا نهرا

..ولم نشاهد في حياتنا نهرا
كاريكاتير خيري - بين الشتاء والصيف

كاريكاتير خيري - بين الشتاء والصيف
تحطم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان

تحطم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان
وصفات «تواي نوين».. من تيك توك لمطعم فاخر في لوس أنجليس

وصفات «تواي نوين».. من تيك توك لمطعم فاخر في لوس أنجليس
الهلال يشق طريقه في «الكونفيدرالية» بمواجهة كاكامينغا الكيني بالدور التمهيدي

الهلال يشق طريقه في «الكونفيدرالية» بمواجهة كاكامينغا الكيني بالدور التمهيدي
نص كلمة باتيلي في اجتماع مجموعة العمل الأمنية و«5+5» في بنغازي

نص كلمة باتيلي في اجتماع مجموعة العمل الأمنية و«5+5» في بنغازي
الأهلي بنغازي أمام إنيمبا النيجيري في افتتاح دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي أمام إنيمبا النيجيري في افتتاح دوري أبطال أفريقيا
الأهلي طرابلس يواجه نواذيبو بطل موريتانيا في تمهيدي دوري الأبطال

الأهلي طرابلس يواجه نواذيبو بطل موريتانيا في تمهيدي دوري الأبطال
مديرية أمن طرابلس تحذر من خطر اندلاع حرائق جراء موجة الحر

مديرية أمن طرابلس تحذر من خطر اندلاع حرائق جراء موجة الحر
فيتنام تسعى لصدارة سوق المعادن النادرة بإنتاج مليوني طن سنويا

فيتنام تسعى لصدارة سوق المعادن النادرة بإنتاج مليوني طن سنويا
مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية

مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية
قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد

قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان

التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان
8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي

8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية

الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص

المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعديلات جديدة لـ«شيفروليه ترافيرسا» 2024
تعديلات جديدة لـ«شيفروليه ترافيرسا» 2024
وظيفة غطاء محرك السيارة وأسباب تلفه
وظيفة غطاء محرك السيارة وأسباب تلفه
عيوب التصنيع تجبر «أوتوفاز» الروسية على سحب 80000 سيارة «لادا»
عيوب التصنيع تجبر «أوتوفاز» الروسية على سحب 80000 سيارة «لادا»
9 نصائح لحماية سيارتك من السرقة
9 نصائح لحماية سيارتك من السرقة
قبيل طرحها رسميا.. تعرف على مواصفات «سوبارو بي آر زي» الجديدة
قبيل طرحها رسميا.. تعرف على مواصفات «سوبارو بي آر زي» الجديدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب عيوب في الصنع
نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب ......
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا...
بعد أربع سنوات من عرضها المثير.. تسلا تنتج أول نسخة من مركبة «سايبر تراك»
بعد أربع سنوات من عرضها المثير.. تسلا تنتج أول نسخة من مركبة......
«دونكيرفورت» تكشف تفاصيل الفئة الجديدة من «إف22»
«دونكيرفورت» تكشف تفاصيل الفئة الجديدة من «إف22»...
أسباب ظهور علامة المقود في سيارتك
أسباب ظهور علامة المقود في سيارتك...
المزيد
كل ما تحتاج معرفته حول موازنة عجلات السيارة
كل ما تحتاج معرفته حول موازنة عجلات السيارة...
«ألباين» يتوسع في السوق الأميركية ويطرح سيارات رياضية كهربائية بالكامل
«ألباين» يتوسع في السوق الأميركية ويطرح سيارات رياضية ......
تغييرات جديدة لأيقونة كيا «سورينتو» 2024
تغييرات جديدة لأيقونة كيا «سورينتو» 2024...
قبيل طرحها رسميا.. تعرف على مواصفات «سوبارو بي آر زي» الجديدة
قبيل طرحها رسميا.. تعرف على مواصفات «سوبارو بي آر زي» ......
9 نصائح لحماية سيارتك من السرقة
9 نصائح لحماية سيارتك من السرقة...
المزيد