كل ما تحتاج معرفته حول موازنة عجلات السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

يعتمد ثبات السيارة في الطريق على الإطارات المتوازنة بشكل صحيح والمحافظة عليها، مع موازنة العجلات. إنها عملية تزيل أي اختلالات عن طريق توزيع الوزن بالتساوي بين الإطارات ومجموعات العجلات. لذلك نقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته حول موازنة عجلات السيارة.

أنواع موازنة العجلات في السيارات:

بناءً على أساليبها وآلياتها، تتكون عمليات موازنة العجلات بشكل أساسي من نوعين: موازنة العجلات الثابتة والديناميكية.

عملية موازنة العجلات الثابتة:

- تبدأ العملية بفحص العجلة، بحثا عن أي علامات تلف أو عيوب. يتضمن ذلك التحقق من الانحناءات أو الشقوق أو غيرها من المشكلات التي قد تؤثر على التوازن.

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- يجرى تثبيت الإطار على العجلة باستخدام معدات متخصصة، فمن الضروري التأكد من أن الإطار مثبت بشكل صحيح على الحافة، لتحقيق توازن دقيق.

- ثم يجرى وضع العجلة والإطارات على آلة موازنة العجلات، وبعد ذلك معايرة القياس الدقيق عن طريق إدخال المعلومات الضرورية، مثل قطر العجلة وعرضها، في الماكينة.

- يجرى وضع العجلة على مغزل غير دوار، وهنا تجرى موازنة مركز كتلة العجلة حول محور دورانها بتدويرها على محورها. تُستخدم هذه العملية في إزالة الحالات الشاذة في الحمل، ومواجهة أي قوى إضافية قادمة من الاتجاه المعاكس، وتجرى هذه العملية يدوياً، حتى يجرى توزيع الكتلة بالتساوي على طول محورها.

- تجرى إعادة فحص مجموعة العجلة على آلة الموازنة. هذا للتحقق مرة أخرى من إزالة المخالفات في توزيع الوزن.

عملية موازنة العجلات الديناميكية:

- موازنة العجلات الديناميكية هي عملية تحديد وتصحيح الاختلالات في مجموعة الإطارات والعجلة الدوارة من خلال مراعاة القوى الثابتة والديناميكية، وهي مفصلة على النحو التالي:

- تبدأ العملية بتركيب مجموعة العجلة والإطارات على آلة موازنة متخصصة، التي تحتوي عادةً على مغزل يثبت العجلة في مكانها بشكل آمن.

- تدور الآلة العجلة بسرعات عالية، مما يحاكي دوران العجلة في أثناء تحرك السيارة. تولد حركة الدوران هذه قوى ديناميكية على العجلة.

- تقيس المستشعرات أو أجهزة الكشف في آلة التوازن الديناميكي الاختلالات الموجودة في مجموعة العجلة. يمكن لهذه المستشعرات اكتشاف كل من القوى الثابتة والديناميكية الناتجة من التوزيع غير المتكافئ للوزن.

- بناءً على القياسات من المستشعرات، تحسب الآلة حجم وموقع الاختلالات، ثم يجرى تطبيق الأوزان على نقاط محددة على حافة العجلة، لموازنة الاختلالات. عادة ما يجرى إرفاق هذه الأوزان باستخدام أدوات لاصقة أو مشبك.

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- بعد إضافة مجموعة الأوزان الأولية، يجرى تدوير العجلة مرة أخرى، للتحقق من تصحيح الاختلالات. إذا استمرت المشكلة فيجرى تكرار العملية، وإضافة أوزان إضافية حسب الحاجة.

بعض الأسباب الشائعة للإطارات غير المتوازنة:

ارتداء الإطارات غير المواتية

- يمكن أن يحدث هذا بسبب تآكل المداس على جانب واحد من الإطار، وذلك له عديد الأسباب، ومن أبرزها التضخم غير المناسب وعادات القيادة المتهورة وقضايا التعليق. هذه أيضاً من بين بعض الأسباب الشائعة وراء محاذاة العجلات السيئة.

تلف العجلات

- يمكن للعجلات التالفة أو المنحنية أن تعطل التوزيع المتساوي للوزن، مما يؤدي إلى اختلالات.

- يمكن أن تؤدي العجلات ذات السطح التالف أيضا إلى قيادة متذبذبة.

- يمكن أن يتسبب تأثير الحفر أو الحواجز أو الحوادث في تلف العجلات.

أخطاء تركيب الإطارات

- يمكن أن يؤدي تركيب الإطار بشكل غير صحيح على العجلة إلى حدوث اختلالات.

- قد تتضمن أخطاء التركيب تركيباً غير صحيح للإطار أو توسيطه أو استخدام تقنيات تركيب غير مناسبة. كل هذه السيناريوهات يمكن أن تؤدي إلى إطارات غير متوازنة.

شيخوخة الإطارات والعجلات

- بمرور الوقت، يمكن أن تتعرض أنواع مختلفة من المكونات في الإطارات والعجلات للتآكل والتلف مثل الصدأ.

- يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى تعطيل توزيع الوزن والتوازن، مما قد يؤثر على توازن العجلات.

ارتداء التعليق

- قد تتلف مكونات التعليق، مثل الصدمات أو الدعامات أو البطانات، بمرور الوقت. كل هذه الأسباب المحتملة وراء التعليق السيئ يمكن أن تؤدي أيضاً إلى مشاكل في المحاذاة وموازنة العجلات.

أعراض الإطارات غير المتوازنة:

اهتزازات على سرعة عالية

- إحدى العلامات الأساسية لمشاكل موازنة العجلات هي الاهتزازات التي تشعر بها من خلال عجلة القيادة ولوح الأرضية والمقاعد. عادة ما تكون هذه الاهتزازات أكثر وضوحا عند السرعات العالية مثل القيادة على الطرق السريعة. قد تزداد شدة الاهتزازات مع زيادة سرعة السيارة.

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