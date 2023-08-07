احذر من هذا الخطأ عند غسل السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف صانع محتوى خبير في السيارات عن خطأ صغير، لكنه شائع يقع فيه كثير من أصحاب السيارات عند التوجه لمغسلة من أجل تنظيف سياراتهم.

هذا الخطأ، بالرغم من بساطته، إلا أنه يضر بالسيارة كثيراً ويتسبب في تلفها، مما يحتاج للكثير من الأموال من أجل إصلاحها.

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فعند غسيل السيارات يجري استخدام مسدس المياه ذي الدفع القوي من أجل تنظيف الإطارات والأجزاء المحيطة بها، وهي أجزاء الفرامل المكونة من التيل والطنابير.

مما يسبب التلف، أنه في هذا الصيف الحار ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه فإن قيادة السيارة حتى، ولو لمسافة قصيرة، تتسبب في سخونة هذه الأجزاء بسرعة كبيرة، خاصة أنها مصنعة من المعادن التي تزيد من الحرارة.

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لذا توجيه المياه الباردة مباشرة إلى تلك الأجزاء بهذا الدفع القوي يتسبب في تلفها والحاجة إلى إصلاحها بمبالغ كبيرة من المال أو الحاجة لتغييرها بالكامل وهو ما يعني تكلفة أكثر.

طرق الحماية

أما عن كيفية حماية أجزاء الفرامل من التلف، فينصح قبل غسل السيارة الانتظار من 5 إلى 10 دقائق حتى تبرد السيارة تماماً وأجزاؤها قبل البدء في عملية الغسيل داخل المغسلة، للتأكد من عدم التسبب في أية تلفيات أو أضرار للسيارة.

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أيضاً عند قيادة السيارة في الطقس الحار، من المهم تجنب السير في أي برك مياه حتى لا تسبب في نفس المشكلة، بالرغم من أن الأضرار لن تكون بنفس قوة توجيه المياه بقوة نحو أجزاء الفرامل، لكن تظل تشكل مصدر قلق وإزعاج، لذا من الأفضل تجنب السير على أي مياه أثناء القيادة.

هذا المحتوى من تيربو العرب



