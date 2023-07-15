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أسباب ظهور علامة المقود في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 01:03 مساء
أسباب ظهور علامة المقود في سيارتك
ظهور علامة المقود في لوحة قيادة سيارتك يشير إلى وجود مشكلة في نظام السيارة (الإنترنت)
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تعرف علامة المقود بأنها عبارة عن ضوء تحذير خاص بنظام التوجيه داخل لوحة القيادة، وظهورها يعني وجود مشكلة محتملة أو عطل في نظام التوجيه في السيارة.
وتظهر تلك العلامة في لوحة العدادات على شكل رمز عجلة القيادة، وغالبا ما يترافق معها علامة تعجب أو نص يشير إلى أحرف EPS، وهي تعني نظام التوجيه الكهربائي أو P/S، وهي اختصار لـPower steering (التوجيه المعزز).
يتولى نظام التوجيه المعزز، سواء الهيدروليكي أو الكهربائي، مهمة مساعدة السائق في توجيه السيارة، مما يجعل من السهل تدوير العجلات، خاصة عند السرعات المنخفضة أو في أثناء عملية الركن.

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وتعمل علامة المقود كميزة أمان، لإبلاغ السائق بوجود مشكلة في نظام التوجيه.
لذا يجب التعامل مع ظهور علامة المقود بجدية، والبحث عن المشكلة، وإصلاحها على الفور.
ويجب أن تعلم أن سبب ظهور علامة المقود قد يختلف من موديل سيارة إلى آخر، ومن شركة مُصنعة إلى أخرى.
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كما يجب استشارة الميكانيكي أو طلب المساعدة من الوكالة الخاصة بسيارتك، لفحص المشكلة، وحلها بأسرع وقت ممكن.

أسباب ظهور العلامة
إن ظهور علامة المقود في السيارة يشير إلى وجود مشكلة في نظام المقود، وهناك عدة أسباب محتملة لظهور هذه العلامة مثل انخفاض مستوى سائل التوجيه المعزز، وهو من أسباب ظهور علامة المقود في لوحة العدادات، حيث يعتمد هذا النظام على الزيت للعمل بالشكل الصحيح. وعند انخفاض مستوى الزيت إلى حد أدنى من المطلوب، سيؤدي إلى صعوبة توجيه السيارة، مما يؤدي إلى ظهور ضوء التحذير.
وهنا يجب التحقق من مستوى الزيت، وإعادة تعبئته حسب الحاجة، ووفقا لتوصيات الشركة المصنعة لسيارتك.

كما يمكن أن تؤدي المشاكل التي قد يتعرض لها عمود التوجيه إلى تفعيل علامة المقود، حيث يؤثر عمود التوجيه المفتول أو التالف، وكذلك الحزام الرخو أو المقطوع، على عملية نظام التوجيه المعزز، وظهور علامة المقود.

ومن الممكن وجود مشكلة في مضخة نظام التوجيه، فهي المسؤولة عن توليد الضغط الهيدروليكي من أجل المساعدة في التوجيه، وعند حدوث خلل بها سيؤدي إلى ظهور ضوء تحذير المقود. وقد يكون السبب تلف المضخة جراء الاهتراء، أو تلف بكرة نقل الحركة، أو انقطاع أحد الأحزمة.

وقد يتسبب أي عطل في الحساسات أو الأنظمة إلى ظهور علامة المقود مباشرة، حيث تنقل هذه الحساسات قراءات النظام إلى كمبيوتر السيارة، وهو وحدة التحكم الإلكترونية (ECU)، وأي قراءة تكون غير صحيحة أو لم تصل إلى الكمبيوتر تُظهر العلامة على الفور.
هذا المحتوى من تيربو العرب

 

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