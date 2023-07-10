الفرق بين سيارة الطريق وسيارة السباق

القاهرة - بوابة الوسط

كثير منا يتخيل قيادة سيارة السباق للعمل حيث تبدو القوة والتسارع والسرعة وكأنها حلم يتحقق على الطريق ومع ذلك، فإن سيارات الشوارع وسيارات السباق بعيدة كل البعد عن أن تكون الوظيفة نفسها.

كلاهما له أربع عجلات ومحرك وقطار قيادة ولكن التشابهات تقف عند هذا الحد لذلك نقدم إليك بعض الاختلافات الرئيسية بين سيارات السباق والطرق.

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الفرق بين سيارة السباق وسيارة الطريق

القدرة على الإدارة

- في عالم السيارات الرياضية على وجه الخصوص، يبذل المصنعون جهدا كبيرا في جعل القوة التي ينتجها المحرك قابلة للإدارة للقيادة اليومية تضع سيارات السباق القوة الخام ويعود الأمر إلى حد كبير للسائق لتصفية هذه القوة أثناء قيادة السيارة.

- على سبيل المثال، لا يعمل القابض الموجود في سيارة السباق كثيرا لتخفيف صدمة الاشتباك عندما يترك السائق دواسة القابض كل الترطيب يجرى يدويا حيث يغير السائق طريقة تعشيق القابض تحت ظروف مختلفة.

- في سيارة الطريق تحتوي السيارة نفسها على أنظمة خاصة لمساعدة السائق على إدارة الطاقة بشكل فعال مثل الحذافات ثنائية الكتلة، ومثبطات الزنبرك، وأنظمة التحكم في الجر.

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التعليق والركوب

- على غرار المشكلات المتعلقة بإدارة القوة، فإن ركوب سيارة السباق سيترك بالتأكيد شيئا مرغوبا فيه تحت ظروف الطريق.

- تعتبر أنظمة تعليق السباقات شديدة الصلابة وتنقل حتى أرقى أنواع القيادة للطريق إلى السائق.

- يعد هذا أمرا جيدا في ظروف السباق، حيث يسمح للسائق بقراءة سطح الطريق والاحتفاظ بمقبض جيد لتوافر الجر.

- على الطريق سيكون هذا كابوسا وقد يزعجك تماما. حيث جرى تجهيز سيارات الطرق بمعلقات أكثر تنوعا لا تؤدي فقط أداء جيدا في مجموعة متنوعة من الظروف، ولكنها أيضا تحمي الركاب من الصدمات والاهتزازات غير المريحة.

خدمة الحياة

- جرى تصميم سيارات الطرق مع وضع عمر طويل لها في الاعتبار في الوقت الحاضر، ليس هناك أي سبب لعدم توقع أداء أي سيارة جديدة بشكل موثوق لمئات الآلاف من الأميال هذا ليس هو الحال مع سيارات السباق.

- جرى تصميم محرك السباق مع وضع شيء واحد في الاعتبار: القوة الكبيرة. جرى تصميم مكونات محرك السباق لتكون خفيفة وقوية، ولكن في معظم الحالات، لا يتعين عليها أن تدوم لفترة أطول بكثير من نهاية سباق واحد.

- تعيد فرق السباق بشكل روتيني بناء المحركات قبل كل حدث للتأكد من أن محركها في حالة الذروة هذا يبقيهم قادرين على المنافسة، ولكن هذا يعني أيضا أن سيارة السباق لن تفوز بالتأكيد بأي جوائز تدوم طويلا.

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إطارات سيارات السباق مقابل إطارات السيارات العادية

- كلا النوعين من الطبقات لهما الكثير من الاختلافات، ليس فقط المادية ولكن أيضا المواصفات الداخلية والمواد المستخدمة في البناء مختلفة أيضا.

- يعتمد تصميم المنتج على استخدامه ومكان التطبيق. المنتجات من نفس النوع التي يتم استخدامها في ظروف مختلفة لها بعض الاختلافات، قد يكمن هذا الاختلاف في مواد البناء أو في الهيكل، نفس الشيء هو الحال مع فئات سيارات السباق والسيارات العادية.

طبقات سيارات السباق

تعد حياة الإطارات مصدر قلق كبير للاستخدام اليومي للسيارات، فنحن جميعا نريد إطارات طويلة الأمد لسياراتنا. بشكل عام، من المتوقع أن يبلغ عمر الإطارات العادية 80000 كم من مستوى الطريق العادي، ومن ناحية أخرى بالنسبة لطبقة سيارات السباق، لا يتجاوز 300 كم.

ليس من المفترض أن تسير السيارات العادية بالسرعة التي تضاهي سيارات السباق.

- يجب أن تعمل السيارات العادية في جميع أنواع التضاريس تقريبا، ومن ناحية أخرى، يجب أن تعمل سيارات السباق على مسارات مصممة خصيصا.