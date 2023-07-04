عمر أطول لمحرك سيارتك في 6 خطوات

القاهرة - بوابة الوسط

يعد المحرك أحد أهم مكونات سيارتك، وهو المسؤول عن تحويل الوقود إلى طاقة ميكانيكية ويعد المحرك أيضًا أحد أغلى الأجزاء التي يجرى استبدالها، لذلك من المنطقي العناية به جيدًا، وإطالة عمره الافتراضي قدر الإمكان.

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فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على عمر محرك سيارتك:

تغيير الزيت بانتظام

- يشحم الزيت الأجزاء المتحركة للمحرك، ويمنع تهالك الأجزاء المفرط. كما أنه يساعد في الحفاظ على المحرك نظيفًا وباردًا عن طريق إزالة الأوساخ والحرارة. تحقق من دليل المالك الخاص بك، لمعرفة الفاصل الزمني لتغيير الزيت الموصى به، واتبعه بجدية.

مرشح الهواء

- يمنع مرشح الهواء الغبار والحطام من دخول المحرك، والتسبب في تلفه. يمكن أن يقلل مرشح الهواء المتسخ أو المسدود من أداء المحرك وكفاءة الوقود، فضلا عن زيادة الانبعاثات. استبدل مرشح الهواء كل 12000 ميل أو مرة في السنة، أيهما يأتي أولًا.

حافظ على نظام التبريد في حالة جيدة

- يدور نظام التبريد سائل التبريد عبر المحرك والرادياتير، لمنع ارتفاع درجة حرارة المحرك، مما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل الالتواء أو التشقق. افحص مستوى سائل التبريد بانتظام، واغسل نظام التبريد وأعد تعبئته كل عامين أو 30000 ميل، أيهما يأتي أولًا.

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تجنب عادات القيادة التي تجهد المحرك

- يمكن لعادات القيادة مثل التسارع الشديد أو الكبح المتكرر أو التباطؤ لفترات طويلة أو جر الأحمال الثقيلة أن تضع ضغطًا إضافيًا على المحرك وتقلل من عمره.

حافظ على نظافة سيارتك

- يمكن أن تتراكم الأوساخ والحطام على الجزء الخارجي والداخلي لسيارتك، مما قد يحبس الرطوبة، ويؤدي هذا إلى التآكل. يمكن أن يساعد غسل سيارتك بانتظام في منع ذلك.

خزن سيارتك في مكان بارد وجاف

- يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى الضغط على محرك السيارة والمكونات الأخرى. إذا كنت تعيش في منطقة بها ظروف جوية قاسية فكر في تخزين سيارتك في مرآب أو منطقة محمية أخرى عند عدم استخدامها.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على عمر محرك سيارتك، والاستمتاع بقيادة سلسة وموثوقة لسنوات مقبلة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

