نصائح عند شراء قطع غيار أصلية للسيارة

القاهرة - بوابة الوسط

طبيعة الآلات هي أنها تتدهور بمرور الوقت، ومثل جميع الآلات الأخرى في العالم، فإن سيارتك بها محرك ومكونات ميكانيكية أخرى تزداد سوءا بمرور الوقت.

سيحتاج المستهلكون بلا شك إلى قطع غيار نظرا للحجم المتزايد لمبيعات السيارات، ولا يأخذ جميع العملاء سياراتهم إلى مرافق الخدمة المعتمدة بعد انتهاء صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

أسباب انخفاض سائل الفرامل في السيارات الكهربائية

نتيجة لذلك، يبحث الأفراد عن قطع غيار سيارات أصلية في متاجر ما بعد البيع أو عبر الإنترنت. ومع ذلك، هناك مخاطرة لأن عديد المتاجر تميل إلى بيع بدائل مقلدة مقابل نقود أقل، وهذه الأجزاء ليست فقط ذات جودة أقل ولكنها تعمل أيضا بشكل أفضل.

نصائح عند شراء قطع غيار سيارات أصلية

لذلك، إذا كنت تحاول شراء قطع غيار سيارات أصلية بمفردك، فإليك قائمة من الاعتبارات لضمان حصولك باستمرار على قطع غيار أصلية للسيارات.

تحديد الهدف وعدد القطع

- تحقق مما تحتاجه قبل شراء قطع غيار سيارات

للحصول على المكونات المحددة المطلوبة للاستبدال، ارجع إلى دليل سيارتك.

- يجب عليك أولا تحديد المكونات التي تحتاجها وبأي كميات. لتجنب شراء جزء، لا تطلب أو تفوت أي جزء تحتاجه؛ يجب أن تكون واضحا بشأن هذا.

- إذا كنت تريد استبدال مكثف التيار المتردد في سيارتك، فتأكد من طلب جميع الأنابيب والخراطيم والأجزاء الداعمة اللازمة بعد تحديد ما هو مطلوب لتثبيت المكثف. من الجيد عموما تدوين قائمة الأجزاء المطلوبة.

البحث

- تتوفر قائمة أسعار لجميع المكونات التي تحتاج عادة إلى الصيانة من عديد الشركات المصنعة.

- قم دائما بإجراء بحث شامل عن قطع غيار سيارات أصلية. بمجرد تحديد الأجزاء التي ستحتاج إليها، ابدأ في النظر فيها لمعرفة ما إذا كانت هناك أي بدائل من الشركات المصنعة الأخرى ذات السمعة الطيبة، وفرق السعر، وما إذا كان الشراء عبر الإنترنت ميسور التكلفة أكثر من الشراء في وضع عدم الاتصال، وما إلى ذلك.

- يمكنك أيضا الاتصال بمركز الخدمة المعتمد أو موزع قطع الغيار في منطقتك لمعرفة ما إذا كان لديهم ما تحتاجه. تأكد من أن الجزء متوافق تماما مع سيارتك وقارن بين أسعار العلامة التجارية.

أرقام أجزاء OEM

- أفضل طريقة للتأكد من توافق الأجزاء وقطع غيار سيارات أصلية هي تأكيد رقم جزء OEM فأفضل رهان عند شراء قطع غيار أصلية عبر الإنترنت هو استخدام أرقام OEM. تُعرف الأرقام المدرجة مع الشركات المصنعة الفعلية بأرقام OEM. عند شراء قطع غيار عبر الإنترنت، فإنها تعمل بشكل أساسي كمصادقة ثنائية الاتجاه.

- من الحكمة كتابة أرقام أجزاء OEM في جميع الأوقات. عن طريق الاتصال بمحطة الخدمة المعتمدة، يمكنك معرفة رقم الجزء لأي قطع غيار. أرقام القطع لكل قطعة غيار متاحة بسهولة في كتالوجات قطع الغيار المقدمة من قبل العديد من الشركات المصنعة.

أجزاء القائمة المختصرة

- تزيد بعض مكونات ما بعد البيع من الموثوقية مع تحسين الأداء في الوقت نفسه.

- يجب عليك مقارنة الأسعار بدقة قبل شراء قطع غيار سيارات من بائع تجزئة عبر الإنترنت يُنصح دائما باستكشاف جميع الأسواق المختلفة التي تزودك بالمنتج وملاحظة الأسعار المقترحة قبل القيام بالشيء نفسه.

- إذا كنت تبحث عن وسادات فرامل لسيارتك، فيمكنك التحقق من الاختيارات من العديد من الشركات الموثوقة، بما في ذلك بوش وبريمبو وما إلى ذلك. من خلال القيام بذلك، يمكنك مقارنة تكاليفها واختيار أفضلها الذي يلبي احتياجاتك على أفضل وجه.