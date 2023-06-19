أسباب انخفاض سائل الفرامل في السيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

أحيانا تتعرض السيارات الكهربائية لمشكلة مفاجئة في الفرامل بسبب انخفاض سائل الفرامل، وقد تتسبب في عطل السيارة ووقوع الحوادث ولمنع الضرر لنظام الفرامل نقدم لك بعض الأسباب لهذه المشكلة لتفادي حدوثها وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

- اهتراء وتمزق بطانة الفرامل.

- تسرب في النظام الهيدروليكي.

- يمكن أن يتبخر سائل الفرامل أيضا بمرور الوقت، خاصة في ظروف درجات الحرارة المرتفعة مما يقلل من أداء الكبح.

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- الإفراط في ملء خزان سائل الفرامل.

- زيوت التشحيم حيث تلعب مواد التشحيم دورا مهما في التشغيل السلس والفعال للسيارة الكهربائية وهي تشمل زيت المحرك الكهربائي وزيت التروس مع سوائل السيارات الكهربائية المتبقية المذكورة أعلاه.

- تساعد زيوت التشحيم هذه في تقليل الاحتكاك بين أجزاء السيارة ومنع التآكل وإزالة الملوثات وسد الفجوات بين المكونات.

