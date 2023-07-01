بالفيديو.. سيارة شبابية جديدة من «تويوتا»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «تويوتا» عن سيارة «C-HR» الجديدة كليا، والتي طورتها لمحبي السيارات الأنيقة والعصرية.

تصميم جديد وتكنولوجيا متطورة

تختلف السيارة الجديدة عن سيارات «C-HR» من الجيل السابق بشكل ملحوظ، إذ حصلت على تصميم جديد للواجهتين الأمامية والخلفية، وتغيّر فيها شكل ممتصات الصدمات وفتحات العوادم، وحصلت على مصابيح بتصميم مميز جدا تعمل بأحدث تقنيات LED، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

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كما زوّدت المركبة بجناح هوائي صغير على مؤخرة سقفها، وفتحات هوائية وعجلات عريضة بمقاس 20 إنشا تجعلها ثابتة عند السرعات العالية. أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و36 سنتيمترا، وعرض 183 سم، وارتفاع 155 سم.

وقد حصلت السيارة على قمرة قيادة مميزة مزودة بشاشة لمسية بمقاس 12.3 بوصة، وثبتت شاشة أخرى قبالة السائق، وجهّزت بنظام وسائط «Toyota Smart Connect». كما دعمتها «تويوتا» بنظام ذكي يمكن من خلاله تشغيل المحرك والمصابيح وفتح الأبواب عن بُعد من خلال الهاتف.