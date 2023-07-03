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«بي إم دبليو» تكشف الفئة الجديدة من «إكس وان» بقوة 312 حصانا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 03 يوليو 2023, 08:23 صباحا
«بي إم دبليو» تكشف الفئة الجديدة من «إكس وان» بقوة 312 حصانا
سيارة «M35i إكس درايف» من فئة «إكس وان». (موقع كار سكوب)
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كشفت «بي إم دبليو» العالمية النقاب عن سيارتها المدمجة الجديدة كليا «M35i إكس درايف» من فئة «إكس وان»، والتي تأتي مع محرك بقوة 312 حصانا.

وتعد سيارة «M35i إكس درايف» من أقوى السيارات الرياضية التي تنتجها «بي إم دبليو»، وتأتي مع محرك رباعي الأسطوانات، تيربو مزدوج بقوة 312 حصانا، وعزم دوران 295 نيوتن، حسب موقع «كار سكوب».

كما أن محرك السيارة متصل بصندوق سرعة «دويل كلاتش» من سبع سرعات، ونظام «إكس درايف» للدفع الكلي للعجلات.

والسيارة تأتي مع قاعدة عجلات بطول 106 إنشات، وتصل إلى سرعة 60 كم/ ساعة خلال 5.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ ساعة، مع متوسط استهلاك وقود 8.0 – 8.5 لتر لكل 100 كم.

ويبدأ سعر «M35i إكس درايف» الجديدة من 50 ألف دولار تقريبا.

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تعديلات جديدة على محرك «M35i إكس درايف»
وأدخلت «بي إم دبليو» عدة تحسينات على محرك السيارة، منها نظام تزييت جديد مستوحى من المحركات ذات الست أسطوانات، مع قنوات تبريد، وأغطية محامل رئيسية.

تلك التعديلات جعلت «M35i إكس درايف» منافسا قويا في فئتها من سيارات «كروس أوفر» مثل «مرسيدس AMG GLA 35» التي تأتي بقوة 302 حصان.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت السيارة على نظام تعليق رياضي أمامي وخلفي، مع ممتصات صدمات متكيفة، وتقوية لقاعدة العجلات لزيادة الثبات ونظام مكابح رياضي بأربعة مكابس بالأمام ومكبس واحد بالخلف.

سيارة «M35i إكس درايف» من فئة «إكس وان». (موقع كار سكوب)
سيارة «M35i إكس درايف» من فئة «إكس وان». (موقع كار سكوب)
سيارة «M35i إكس درايف» من فئة «إكس وان». (موقع كار سكوب)
سيارة «M35i إكس درايف» من فئة «إكس وان». (موقع كار سكوب)
سيارة «M35i إكس درايف» من فئة «إكس وان». (موقع كار سكوب)
سيارة «M35i إكس درايف» من فئة «إكس وان». (موقع كار سكوب)
سيارة «M35i إكس درايف» من فئة «إكس وان». (موقع كار سكوب)
سيارة «M35i إكس درايف» من فئة «إكس وان». (موقع كار سكوب)
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