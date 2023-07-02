«سوزوكي تور إتش 1» الجديدة كليا تظهر في الأسواق الهندية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

ظهرت سيارة «سوزوكي تور إتش 1» الجديدة في الأسواق الهندية، وتأتي مع مصدات بلاستيكية غير مطلية، وسعر يبدأ من 6 آلاف دولار فقط.

«سوزوكي تور إتش 1» من طراز «LCV»، وتشبه إلى حد كبير سيارة «ألتو كيه 10» التي ظهرت للمرة الأولى العام الماضي بتصميم أكثر حدة، حسب موقع «كار سكوب».

لكن الاختلافات بين السيارتين تظهر في المصدات الأمامية والخلفية غير المطلية. وتأتي «سوزوكي تور إتش 1» بثلاثة ألوان: الفضي والرصاصي والأبيض.

ومن الداخل، سيارة «سوزوكي تور إتش 1» غير مجهزة بشاشة معلوماتية تعمل باللمس، لكنها تأتي مع لوحة إلكترونية، ووسائد هوائية مزدوجة، ومبرد للهواء. كما تحافظ على المقاعد الخلفية ومساند للرأس، خلافا لسيارات «LCV» الهاتشباك.

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مواصفات محرك سيارة «سوزوكي تور إتش 1»

تأتي «سوزوكي تور إتش 1» مع محرك يعمل بالبنزين سعة 1.0 لتر، وبقوة 66 حصانا، وعزم دوران 89 نيوتن.

كما يتوافر المحرك أيضًا في نسخة أقل تكلفة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، بقوة 56 حصانا، وعزم دوران 82.1 نيوتن متر.

في كلتا الحالتين، تأتي «سوزوكي تور إتش 1» مع علبة تروس يدوية من خمس سرعات.

وتتوافر سيارة «سوزوكي تور إتش 1» في الهند بسعر يبدأ من 6 آلاف دولار للنسخة التي تعمل بالبنزين، و7 آلاف دولار للفئة الأعلى.

سيارة «سوزوكي تور إتش 1» الجديدة. (موقع كار سكوب)

سيارة «سوزوكي تور إتش 1» الجديدة وسيارة «ألتو كيه 10». (موقع كار سكوب)