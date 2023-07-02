«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة فقط

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت شركة «بورش» العالمية في فرنسا النقاب عن النسخة الخاصة من سيارة «911 كاريرا جي تي إس»، التي تعكس مشاركة السيارة في سباق «24 ساعة» في لومان، وأنتجت 72 سيارة فقط منها في فرنسا.

وتقوم النسخة الأخيرة على تصميم «911 كاريرا جي تي إس»، مع لمسات خاصة من طراز «لومان»، وهي مخصصة حصريا للسوق الفرنسية، حسب موقع «كار سكوب».

الإصدار الخاص من بورش «911» مستوحى من بورش «356 إس إل» و«911 جي تي 1»، اللتين احتلتا المركز الأول والثاني في سباق لومان في العام 1998.

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التصميم الخارجي للسيارة

واللون الخارجي لـ«911 كاريرا جي تي إس لومان» مستوحى من طلاء سيارة «356 إس إل»، ومن تصميم رود إيموري، مالك «356 إس إل». كما أن رقم 46 على الأبواب الجانبية، والجلد الأزرق في التصميم الداخلي، واللمسات الجمالية على المقاعد مستوحاة من سيارة سباق العام 1951.

وتظهر النوافذ الجانبية الخلفية أيضًا بتصميم فريد مستوحى من «911 جي تي 1»، الذي أثر أيضًا على قرار إضافة أحزمة المقاعد الحمراء، وعجلات «Aurum» الذهبية.

مواصفات محرك «كاريرا 911 جي تي إس لومان»

لم تعدل «بورش» كثيرا في محرك «911 كاريرا جي تي إس لومان»، حيث تأتي مع محرك تيربو مزدوج سعة 3.0 لترات، ينتج 473 حصانا، وعزم دوران 570 نيوتن.

وتُنتج «911 كاريرا جي تي إس لومان» طاقة محركها وتنقلها إلى المحور الخلفي عبر علبة تروس يدوية بثماني سرعات.

وتتوافر سيارة «911 كاريرا جي تي إس» من نسخة «لومان» بالفعل بسعر يبدأ من 260 ألف دولار في فرنسا، مقارنة بسيارة «كاريرا جي تي إس» التقليدية التي يبدأ سعرها من 174 ألف دولار.

«بورش» تكشف النقاب عن النسخة الخاصة من سيارة «911 كاريرا جي تي إس» (الإنترنت)

«بورش» تكشف النقاب عن النسخة الخاصة من سيارة «911 كاريرا جي تي إس» (الإنترنت)