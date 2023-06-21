«تويوتا تاكوما» تحصل على لون جديد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أضافت «تويوتا» درجة جديدة من الألوان على سيارتها «تاكوما برو» أطلقت عليها اسم «تيرا»، وهي من درجات اللون البرتقالي.

ولون «تيرا» ضمن تقليد تتبعه «تويوتا» كل عام بتقديم درجات ألوان جديدة تكون حصرية لمدة عام واحد فقط على فئة سيارات «تي آر دي برو»، حسب موقع «كار& درايفر».

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ويقوم قرار اختيار اللون الجديد على عوامل عدة، بينها اتجاهات السوق، ورغبات المستهلكين، إضافة إلى عامل الإبداع.

وسبق وأضافت «تويوتا» درجات مختلفة من الألوان، بينها «لايم راش» للعام 2022 و«فودو بلو» للعام 2019، و«كويك ساند» للعام 2016.

وسيكون لون «تيرا» متاحا حصريا في موديل العام 2024 من سيارة الدفع الرباعي «4رانر»، والشاحنة «تاندرا» وسيارة «سيكويا» الرياضية متعددة الاستخدامات.