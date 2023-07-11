أهم 3 أدوات في السيارة عليك امتلاكها

القاهرة - بوابة الوسط

3 أدوات تحديدا اجتمع عليها الخبراء، وأكدوا أهمية امتلاك قائد أو مالك السيارة لها. قد تبدو لك للوهلة الأولى كماليات لن تحتاج لاستخدامها، ولكن غالبية سائقي السيارات كانوا فريسة لهذا الخطأ الشاسع.

وصلات البطارية

- تعد البطارية عنصراً في غاية الأهمية، لضمان عمل السيارة، إذ تساعد في تشغيل المحرك وعمل أجزائها ومزاياها الإلكترونية. ناهيك عن أهميتها لشحن الهاتف والاستماع للموسيقى حتى عند إطفاء المحرك.

- هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى تلف بطارية السيارة، لأسباب خاصة بصيانتها أو انتهاء عمرها الافتراضي. وغالبًا ما تتوقف البطارية عن العمل بشكل مفاجئ، خاصة مع بداية الفصول المناخية.

- لذا يجب اقتناء وصلات البطارية من أجل توصيلها بسيارة أخرى، لكي تستطيع التحرك بسيارتك، خاصة إذا كنت خارج المدينة.

أخطاء نرتكبها جميعاً تقصر عمر السيارة

جهاز إعادة ملء الإطارات بالهواء

- فخ شهير يقع فيه غالبية سائقي السيارات، إن لم يكن جميعهم، حيث يتفاجئ الكثير منهم في أثناء السير بالسيارة بوجود إطار قد أفرغ ما فيه من الهواء اللازم للسير. لذا يجب امتلاك جهاز إعادة ملء الإطارات بالهواء بشكل احترازي، لتجنب هذا الموقف الحرج، ولا تعتمد كليا على الإطار الاحتياطي، ففي الكثير من الأحيان من طول فترة وجوده في خزانة السيارة دون استخدام يتعرض للتلف بشكل أو بآخر.