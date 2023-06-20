أخطاء نرتكبها جميعاً تقصر عمر السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

من السهل جدا الوقوع في عادات سيئة عندما يتعلق الأمر بالقيادة. ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذه العادات تأثير أكبر بكثير على عمر سيارتك أكثر مما قد تتوقعه.

لذلك نسلط الضوء على الأخطاء الأكثر شيوعا التي يقوم بها السائقون، والتي يمكن أن تسبب عن غير قصد أضرار طويلة المدى لمركباتهم.

القيادة عبر الحفر

الخطأ الأول، وربما الأكثر وضوحا الذي يرتكبه العديد من مستخدمي الطرق، هو القيادة عبر الحفر دون محاولة تجنبها.

الصدمة الناتجة من الاصطدام بهذه المخاطر بسرعة أو بزاوية غريبة تتلف محاذاة عجلات سيارتك، وتتلف مداس الإطار والحافات. بمرور الوقت، ستؤدي الاهتزازات إلى تآكل غير متساوٍ للإطارات حتى إضعاف مكونات الإطار.

السوائل التي تحتاجها المركبات الكهربائية

عدم القيادة بشكل كافٍ

تماما مثل أن عدم ممارسة الرياضة أمر سيئ لصحتك، فإن عدم قيادة سيارتك فترات طويلة يعد أمرا سيئا لأجزائها الميكانيكية الداخلية، حيث يمكن أن يتسبب في صدأ أجزاء المحرك وضعفها بمرور الوقت بسبب قلة الاستخدام. وإذا ظل المحرك ثابتا فترة طويلة من الوقت، فقد يتحلل الزيت أيضا، مما يؤدي إلى تراكم الحمأة في المحرك.

ما عليك سوى أن تقود لـ10 دقائق على الأقل كل أسبوعين، لضمان عمل الأجزاء، وتدوير السوائل بشكل صحيح.

إسناد اليدين على ناقل الحركة

ولا سيما مع السيارات اليدوية، من غير الحكمة أن تضع يدك على ناقل الحركة في أثناء القيادة، حيث إنها تضغط على مكونات التروس، مما يؤدي إلى اهتراء وتمزق غير ضروري.

وقد يؤدي وضع راحة يدك في كثير من الأحيان على ناقل الحركة إلى مقايضات مسننة صاخبة أو حتى صعوبة في تغيير التروس.

الاعتماد على مركز صيانة غير ثقة

البحث عن ميكانيكي بأسعار مخفضة دون الانتباه لكفاءته من الأخطاء الشائعة. لذلك، لا ينبغى استهداف الأرخص، لإجراء الصيانة الدورية دون أي ضمانات بشأن جودة الفنيين العاملين في السيارة، أو نوع الأجزاء المستخدمة، أو جودة المعدات، أو الممارسات البيئية المتبعة.