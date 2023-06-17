السوائل التي تحتاجها المركبات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

تختلف صيانة السيارات الكهربائية عن نظيراتها التي تعمل بالبنزين، حيث لا تتطلب السيارات الكهربائية زيتا بسبب عدم وجود محرك احتراق، ولكن هناك أنواعا أخرى من السوائل تحتاجها، للحفاظ على أداء ممتاز على الطريق.

السوائل التي لا تزال السيارات الكهربائية بحاجة إليها وفقا لموقع «عالم السيارات»:

تبريد البطارية:

- تولد المحركات الكهربائية الحرارة تماما مثل أجزاء محرك الاحتراق الداخلي، وتتطلب نظام تبريد، لمنع ارتفاع درجة الحرارة، وسائل التبريد يمنع ارتفاع درجة حرارة المكونات الكهربائية ذات الجهد العالي، ويولد مزيدا من الحرارة في أثناء الشحن.

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- تستخدم المركبات الكهربائية نوعا من المبرد يسمى «البروبيلين جليكول» الذي يتم تدويره عبر البطارية والمكونات الأخرى بمساعدة مضخة كهربائية، التي عند تدويرها بواسطة المحرك وحزمة البطارية، فإنها تمتص الحرارة الزائدة وتبددها.

- يساعد سائل تبريد البطارية على منع الحرارة الناتجة من تسخين إلكترونيات الطاقة. كما يختلف سائل التبريد هذا عن السائل المستخدم في منع ارتفاع درجة حرارة محركات البنزين. بالإضافة إلى ذلك، يجب فحص مستويات سائل التبريد بانتظام بواسطة ميكانيكي محترف، حيث إذا تم إهماله فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل مختلفة في بطاريات السيارات الكهربائية.

سوائل ناقل الحركة:

- لا تحتوي السيارات الكهربائية على ناقل حركة تقليدي يتطلب سوائل نقل الحركة، ومع ذلك لديها علبة تروس أحادية النسبة مع ناقل حركة مباشر، ويتطلب هذا الجزء من السيارة زيت ناقل الحركة EV.

غالبا ما يكون زيت التشحيم المستخدم في المركبات الكهربائية عبارة عن زيت صناعي مصمم للتعامل مع عزم الدوران العالي، ودرجات الحرارة الناتجة من المحرك الكهربائي.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري اتباع جدول الصيانة الموصى به من قِبل الشركة المصنعة، واستخدام مواد التشحيم المحددة، لضمان الأداء الأمثل، ويجب مخاطبة فني مدرب، لملء أو استبدال هذا النوع من سائل EV.

السائل الحراري:

تلعب إلكترونيات الطاقة دورا مهما في عمل السيارات الكهربائية. ومع ذلك، فإن العديد من المكونات تولد الحرارة مثل البطارية والمحرك، وإذا أصبحت هذه المكونات ساخنة للغاية فإنها تتلفها، وتقلل من عمرها، لذلك من الضروري تنظيم درجة حرارتها.

ولتلبية ذلك، فإن السوائل الحرارية، المعروفة أيضا باسم «سوائل نقل الحرارة»، هي مواد مصممة لامتصاص ونقل الحرارة. في السيارات الكهربائية، يتم استخدامها في تبريد البطارية وإلكترونيات الطاقة.

- يمكن استخدامها أيضا في تدفئة المقصورة خلال الطقس البارد، ويمكن استخدام عدة أنواع من السوائل الحرارية في السيارات الكهربائية، بما في ذلك الماء والجليكول وسوائل التبريد، حيث تحافظ هذه السوائل على درجة حرارة تشغيل السيارة، وهي نصيحة مهمة لصيانة السيارة الكهربائية.

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سائل تنظيف الزجاج الأمامي:

- يعد سائل مساحة الزجاج الأمامي في السيارات الكهربائية ضروريا، للحفاظ على الرؤية الجيدة في أثناء القيادة. تمت صياغة سائل مساحة الزجاج الأمامي في السيارات الكهربائية بشكل مختلف، لتجنب تلف المحرك الكهربائي أو مكونات البطارية التي توجد غالبا بالقرب من الزجاج الأمامي.

في الوقت الحاضر، تأتي العديد من السيارات الكهربائية مجهزة بأنظمة مساحات الزجاج الأمامي الموفرة للطاقة، التي تتطلب هذا السائل للعمل. ومع ذلك، يجب على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحددة لسيارته الكهربائية عند اختيار واستخدام هذا السائل.

زيت الفرامل:

يعد سائل الفرامل مكونا مهما في أي مركبة، بما في ذلك السيارات الكهربائية.

في مثل هذه السيارات، يختلف نظام الفرامل اختلافا طفيفا عن مركبات محرك الاحتراق التقليدي، لكن مبادئ سائل مكابح السيارة تظل كما هي، حيث يتم استخدامه في نقل قوة دواسة الفرامل إلى ملاقط المكابح، التي تضغط بعد ذلك على تيل الفرامل، لإبطاء أو إيقاف السيارة.

من المهم فحص مستوى سائل الفرامل بانتظام في المركبة الكهربائية، ويجب على المرء أيضًا التأكد من الحفاظ على المستوى الصحيح، لضمان أداء وسلامة الكبح المناسبين. إذا كان مستوى سائل الفرامل منخفضا باستمرار فمن الضروري تحديد السبب الجذري للمشكلة في أسرع وقت ممكن.