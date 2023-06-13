5 خطوات لقيادة السيارة الكهربائية في الطقس الحار

القاهرة - بوابة الوسط

لقد حل الصيف، وأصبح الطقس أكثر صخبا، والشمس حارقة، ونقضي المزيد من الوقت في الهواء الطلق. لذلك نقدم إليك بعض النصائح لقيادة السيارة الكهربائية في الطقس الحار، وفقا لموقع «عالم السيارات».

وجدت دراسة حديثة أنه عندما تصل درجات الحرارة في الهواء الطلق إلى 95 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت)، ينخفض نطاق السيارة الكهربائية 17%، فكيف تعتني بسيارة كهربائية عندما ترتفع درجة الحرارة؟.

أسباب تشقق إطارات السيارة

لا تشحن سيارتك بسرعة عندما يكون الجو حارًا

في ظل الظروف العادية، يعد الشحن السريع المتكرر لبطاريات السيارات الكهربائية أمرًا سيئًا في حد ذاته، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة الناجم عن التيارات العالية يُسرع من تدهور البطارية. الأمر نفسه ينطبق على التحميل الزائد للبطاريات في درجات حرارة عالية، حيث يؤدي اختيار الشحن السريع، جنبًا إلى جنب مع درجات الحرارة المرتفعة بسبب الظروف الجوية، إلى ارتفاع درجة حرارة بطاريات المركبات الكهربائية دون داع. لذلك يوصى باستخدام الشحن البطيء.

استخدم وظيفة الشرط المسبق

تتمتع جميع السيارات الكهربائية بميزة ذكية، ألا وهى «زر الشحن المسبق»، حيث يساعدك الإعداد المسبق الخاص بالمركبة الكهربائية إلى حد كبير على التخطيط المسبق لظروف الطقس القاسية، ويضمن تشغيل مركبتك الكهربائية في درجة الحرارة المثلى عندما تكون مستعدًا للانطلاق على الطريق.

كما يعمل على تنظيم درجة الحرارة الداخلية للسيارة الكهربائية إلى المستوى الأمثل، بغض النظر عن درجة الحرارة أو البرودة بالخارج. ما عليك سوى إدخال توقعات الطقس في تطبيق الهاتف المحمول للسيارة، وستتغير درجة الحرارة الداخلية وفقًا لذلك.

وإذا كانت السيارة الكهربائية مشحونة مسبقًا فسوف تتكيف درجة حرارة البطارية أيضًا مع تغيرات درجة الحرارة بفضل هذه الميزة، لتعمل السيارة بسلاسة وتطيل عمر البطارية، على الرغم من الظروف الجوية الخارجية.

ابحث عن غطاء لسيارتك

من أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها عندما تصبح سيارتك الكهربائية ساخنة هي ركنها في الظل، حيث تتعرض مرافق توليد الطاقة لارتفاع درجة الحرارة والتدهور عند تعرضها للحرارة فترة طويلة. ولبطاريات السيارات الكهربائية حالة مماثلة إذا كان عليك الاختيار بين إيقاف سيارتك الكهربائية تحت شجرة أو في الحرارة، فمن المنطقي اختيار إيقافها تحت شجرة.

استخدام تطبيقات أقل في أثناء القيادة

هل سبق لك أن لاحظت أنه عند فتح تطبيقات معينة على هاتفك المحمول تزداد سخونة الجهاز؟. تعمل بطاريات السيارات الكهربائية بطريقة مماثلة، فكلما زاد عدد العمليات التي تعمل في الخلفية على سيارة كهربائية زادت سخونة البطارية.

وإذا كنت تقود سيارتك في مناخ حار فقد يكون من المنطقي إغلاق بعض هذه التطبيقات الخارجية ما لم تكن مهمة. تطبيقات الألعاب وخدمات الرسائل النصية وخدمات بث الموسيقى هي فقط بعض الميزات التي يمكن إيقاف تشغيلها، لإطالة عمر بطارية سيارتك.