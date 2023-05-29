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4 خطوات للحفاظ على بطارية سيارتك في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 11:29 صباحا
4 خطوات للحفاظ على بطارية سيارتك في الصيف
خطوات يتوجب عليك القيام بها للحفاظ على بطارية السيارة خلال الطقس الحار (الإنترنت)
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لا يمكن أن يعمل المحرك من دون بطارية السيارة، هذا أمر بديهي. من هنا ضرورة العمل على صيانتها الدورية تجنبا لأي مشاكل محتملة أو في معظم الأحيان شلل فجائي في جميع أقسام السيارة.
بطارية السيارة في الأساس عبارة عن ماء وعدد من شرائح الرصاص، ما يجعلها ثقيلة بطبيعة الحال. وبذلك هناك مهمتان أساسيتان للبطارية: الأولى تتمثل بإنتاج الكهرباء لجميع مكونات السيارة، والثانية تهتم بتخزين الكهرباء لاستخدامها لاحقا عند الضرورة وفقًا لموقع «عالم السيارات».

وبالتالي، ارتفاع درجات الحرارة الخارجية المحيطة في فصل الصيف هو السبب الرئيسي لمشكلة موت بطارية السيارة هذا إلى جانب حقيقة أن شلل البطارية هو سبب مركزي لانقطاع السيارة بشكل كامل.
وفي ما يلي أبرز ما يتوجب عليك القيام به للحفاظ على بطارية السيارة خلال الطقس الحار، أو قبل حلول فصل الصيف.

كيفية الحفاظ على بطارية السيارة
المكيف
- عمل مكيف الهواء بشكل مستمر أثناء الطقس الحار أو في سبيل التخلص من رائحة الدخان في المقصورة، إضافة إلى عمل المروحة بشكل إضافي خلال تشغيل المكيف، يأخذان طاقة كبيرة جدا من بطارية السيارة؛ لذلك على السائق القيام بفحصها للتأكد من قدرتها على تأمين أكبر قدر من الفعالية خلال فصل الصيف، وإذا لم تفعل ذلك عزيزي السائق، عليك فحصها على الفور.

تآكل الكابلات
- تحقق من الطرفين والكابلات وتأكد من أنها لم تتعرض للتآكل وقم دائما بعملية تنظيف دورية لهذه النهايات أو الأطراف حتى لا تتعرض للتلف من جهة، ومن أجل تجنب توقف سيارتك في يوم صيفي حار جدا من جهة أخرى.

التعرض للتبخر
- البطاريات أكثر عرضة لفقدان الكهرباء خلال فصل الصيف نتيجة التبخر. وللتأكد من أنها لا تزال صالحة قم بفحصها لدى الميكانيكي الخاص بك.
- حيث إن البطاريات لا تظهر بالضرورة علامات علنية عن الاهتراء أو التلف، فمن الأفضل أن تقوم باستبدالها إذا كان عمرها أكثر من أربع سنوات.

الشحن
- تجدر الإشارة إلى أن معظم السيارات الحديثة باتت تعمل على بطارية (12 فولت)، فيما تستخدم الشاحنات بطاريات (24 فولت) وبالتالي إذا فرغت الطاقة من بطارية السيارة ذات (12 فولت)، لا تفكر بتاتا في إعادة شحنها من إحدى الشاحنات، لأنك بذلك عزيزي السائق ستعرض البطارية إلى تلف كبير مع خطر انفجارها في حالات نادرة.
 

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