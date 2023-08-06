5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت دراسة أُجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن ما يقرب من 3000 إصابة من بين 13000 حادث تُحدِث بسبب أغراض منتشرة داخل السيارة. وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن الأجسام غير المثبتة داخل السيارة ليست آمنة فقط في حالة حدوث تصادم، بل إنها يمكن أن تسبب الوفاة في أثناء استخدام المكابح بالحالة العادية. وفي التالي، نستعرض لكم 5 أشياء وجودها وعدم إتقان استخدامها في السيارة يمكن أن يسبب الحوادث، بحسب ما ذهبت إليه الدراسة الأمريكية، وفقا لموقع «عالم السيارات».

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الهواتف النقالة

- يعد استخدام الهواتف في أثناء القيادة القاتل الأول في الحوادث، ويمكن لجهاز الهاتف المحمول نفسه أن يؤذيك عندما تتركه بالسيارة بجانبك في حامل الأكواب، لسهولة الوصول إليه، حيث من الممكن أن يتطاير هاتفك في أثناء القيادة، ويصيبك أو يصيب أحد الركاب، وقد يتسبب في إصابة بالرأس قد تكون مأساوية.

زجاجة المياه

- إن تعرضت لحادث سيارة، وكان لديك زجاجة ماء بسيارتك قد يكون لذلك تأثير مأساوي للغاية. فعند التعرض للحادث ستصبح زجاجة المياه أثقل بـ30 مرة، مما قد يسبب إصابات بالغة ضررها أكثر بكثير من ضرر الحادث نفسه. لهذا حاول الاحتفاظ بزجاجة المياه داخل صندوق السيارة حتى لو كنت تشعر بالعطش الشديد.

عدم وضع حزام الأمان

- لا يمكن التقليل من أهمية أحزمة الأمان، فإن كان هناك راكب لا يضع حزام الأمان في سيارتك في أثناء الحادث فمن الممكن أن يقفز من مقعده من الزجاج الأمامي، أو قد يتصادم مع شخص آخر بالسيارة، إلى جانب زيادة الوزن 3 أضعاف عند الحادث، وهذا ما يعادل وزن فيل يمكن أن يقتلك خلال لحظات.

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الأحذية

لا تترك الأحذية داخل المقصورة الداخلية للسيارة، فهي قد تسبب صدمات مميتة بالفعل، وبالأخص إن كانت أحذية الكعب العالي التي قد يكون لها تأثير أشبه بتأثير رصاصة قاتلة. لهذا ينبغي الاحتفاظ بالأحذية في الصندوق الخلفي للسيارة، وعدم وضعها داخل السيارة في أثناء القيادة.