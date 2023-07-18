10 أسباب وراء ارتفاع حرارة المحرك

القاهرة - بوابة الوسط

كثير منا تتعرض سيارته لارتفاع مفاجئ في حرارة المحرك، والذي قد يسبب أضرارا بالغة أنت في غنى عنها. لذلك نقدم لكم 10 أشياء ينبغي تجنبها، وعدم التعرض لها، حتى لا ترتفع حرارة المحرك. تعرف عليها معنا وفقا لموقع «عالم السيارات».

- نقص في سائل التبريد أو عدم وجوده بفعل تسرب أو تبخر في المحرك.

- تلف في سير مضخة الماء أو سير المروحة، فقد يكون مقطوعا.

- سخونة الجو، حيث تتسبب الحرارة المرتفعة في ارتفاع حرارة السيارة.

- حساس درجة حرارة المحرك قد يتعرض للتلف، ومن ثم لا يعمل على تشغيل مروحة التبريد.

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- عدم عمل مروحة التبريد الكهربائية، حيث تتعرض للتلف أو مشكلات في التوصيلات والأسلاك الخاصة بها.

- المحرك يعاني مشكلات ميكانيكية، لذا يجب اختبار ضغط المحرك.

- تلف حابك رأس الأسطوانة أو ما يسمى «جوان كيلاس».

- تعطل الثيرموستات.

- تعرض الرادياتير للتلف أو غطاء الرادياتير.

- خلل في نظام الإشعال بالمحرك، مما يؤدي إلى مشكلات متعددة في محرك السيارة، منها ارتفاع الحرارة.



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