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أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 11:58 صباحا
أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك
3 تصرفات عند انفجار إطارات السيارة احذر القيام بها (الإنترنت)
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عندما يُثقب إطار السيارة أو ينفجر أو يفقد مداسه أثناء الدوران بسرعات عالية على الطريق السريع، يفقد السائق غالباً قدرته على التحكم في السيارة بشكل صحيح، عند فقدان السائق التحكم في السيارة أثناء سيرها على الطريق، غالباً ما ينتهي الأمر بحوادث وإصابات كبيرة .

غالبية الحوادث التي تقع نتيجة انفجار إطار السيارة يحدث نتيجة ردود أفعال السائقين وتصرفاتهم الخاطئة في التعامل مع الموقف وهو الأمر الذي يزيد من خطورة الوضع ويتسبب في وقوع الحوادث لذلك نقدم إليك بعض الأخطاء، عليك تجنبها عند انفجار إطار سيارتك.

أسباب ظهور علامة المقود في سيارتك

الضغط على الفرامل
- عند انفجار أحد إطارات السيارة فإن رد الفعل الأول والتصرف البديهي الذي يقوم به غالبية السائقين هو الضغط على الفرامل من أجل إيقاف السيارة، دون الدراية أن تلك المشكلة تزيد من فقدان السائق سيطرته على السيارة والتسبب في وقوع حادث.
- كذلك الضغط على الفرامل بقوة قد يتسبب في انقلاب السيارة، لذا النصيحة الأهم تجنب الضغط على الفرامل تماماً.
- البديل هو رفع القدم من على دواسة البنزين حتى تبدأ السيارة في خفض سرعتها تلقائياً، مع التمسك جيداً وبقوة في عجلة القيادة للسيطرة على السيارة من الانحراف.
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
- عند انفجار الإطارات الأمامية، فإن السيارة تنجرف نحو الإطار الذي انفجر لذا تحتاج لتثبيت المقود لمنع الانحراف وفقدان السيطرة على السيارة.
- أما إذا انفجر أحد الإطارات الخلفية فستشعر بأن السيارة تُسحب إلى الخلف.
- إذا انفجر الإطار فارفع قدمك من على البنزين وانتظر حتى تهدأ السيارة وتصل إلى سرعة 40 حينها يمكنك بدء الضغط على الفرامل، لكن بهدوء وليس بقوة من أجل إيقاف السيارة.

وضع ناقل الحركة على N
- في السيارات الأوتوماتيك قد يفكر بعض السائقين في نقل السيارة إلى وضع N لفصل الفتيس عن الماتور كرد فعل يساعد في إيقاف السيارة، وهو من الأخطاء الشائعة أيضاً.
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- عند رفع القدم من على دواسة البنزين فلفات الماتور تقل تدريجياً ويستجيب المحرك بشكل أفضل وأسرع عند الضغط على الفرامل والسيارة في وضع D، وذلك بسبب نظام الـ engine) breaking) والتي يجري تعريفها ببساطة بعملية إبطاء السيارة عن طريق رفع القدم عن دواسة الوقود ونقل التروس إلى ترس أقل بدلاً من الضغط على دواسة الفرامل.
- في حال نقل التروس إلى N في هذا الوضع فأنت قمت بفصل الفتيس عن المحرك مما يصعب من عملية إيقاف السيارة وحاجتها لوقت أطول.

عدم وضع مثلث
- بعد النجاح في إيقاف السيارة، من المهم التركيز أين توقفت مع وضع علامة المثلث على بعد 50 متر من سيارتك لتحذير السيارات القادمة من وجودك على جانب الطريق.
- فبعد النجاح في السيطرة على السيارة وإيقافها بسلام، لا ترغب في التصادم من الخلف نتيجة السيارات المسرعة على الطريق التي لا تراك وأنت متوقف.
- لذا من المهم التوقف على جانب الطريق في مكان آمن، ووضع المثلث لتحذير السيارات الأخرى.
هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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